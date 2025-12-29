Tras ocho meses de retraso, obra en la colonia Miramesí avanza en un 70%

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del muro de contención —constituido como un proyecto de mitigación— ubicado en el margen derecho del Río Choluteca, a la altura de la colonia Miramesí, avanza a cuentagotas. La obra fue iniciada en julio del 2024 y se preveía que finalizaría en ocho meses, es decir, en marzo de 2025, pero en el sector aún se observa personal trabajando tras ocho meses de retraso. Henry Canales, ingeniero de la obra, afirmó que el proyecto registra un 70% de progreso y será finalizado en los primeros meses del 2026. "La obra busca beneficiar más de 16 comunidades de Comayagüela, por lo que nos mantenemos trabajando continuamente en el sector", explicó.

Trabajos

Por su parte, Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), también sostuvo que la obra ya registra avances notorios. Explicó que se realizaron perforaciones e instalación de anclajes pasivos. También demolieron el pavimento existente para la instalación de tuberías de rebose y de aguas grises en las pilas comunitarias.

Quiñónez detalló que durante el proceso de construcción se experimentaron imprevistos que, inevitablemente retrasaron el tiempo estimado de finalización de la obra. "Hubo algunas situaciones que se encontraron en el lugar, por ejemplo: un colector (de aguas negras) oculto que no lográbamos saber que estaba ahí cuando se hizo el diseño y se tuvo que hacer un pequeño ajuste", indicó.

¿De qué trata la obra?

La obra de mitigación consiste en la construcción de un muro de contención para prevenir antideslizamientos e inundaciones en el transitado Río Choluteca. El presupuesto aprobado fue de 109 millones de lempiras financiados por la Cooperación Alemana (KFW). La obra nació en respuesta al suceso que ocurrido hace 27 años, en el que se reportó un derrumbe que formó un dique en el río Choluteca durante el paso del huracán Mitch, sin embargo, 27 años despuéstodavía afecta más de 16 comunidades de la zona norte de la capital.

Congestionamientos