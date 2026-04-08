Hasta 2 millones de dólares por una guitarra: La histórica subasta de Elvis Presley

Los Ángeles, Estados Unidos.- La casa Sotheby's anunció este miércoles que la guitarra Hagstrom rojo cereza que Elvis Presley tocó durante el concierto de 1968 que marcó su regreso a los escenarios tras siete años dedicado al cine protagonizará la subasta 'Rock & Pop', que se llevará a cabo del 13 al 20 de abril en Nueva York. También formará parte de la subasta una guitarra acústica firmada por Noel Gallagher y que el músico británico utilizó durante las sesiones de grabación de '(What's the Story) Morning Glory?' de su banda Oasis.

Según Sotheby's, estas guitarras representan momentos cruciales de la música popular, unen generaciones y continentes y celebran el poder perdurable del rock. Elvis Presley tocó la Hagstrom Viking I, valorada entre 1 y 2 millones de dólares, durante el especial de televisión de 1968 'Singer Presents... Elvis', conocido como el '68 Comeback Special', transmitido por NBC el 3 de diciembre de ese año. Una fotografía de Presley con esta misma guitarra aparece también en la portada de su álbum de 1969 'From Elvis in Memphis'. La casa de subastas destacó en un comunicado que ese concierto marcó un hito decisivo en la carrera del 'Rey del Rock', y que sigue siendo uno de los momentos más icónicos de la historia de la música popular.