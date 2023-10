Liam Gallagher anuncia gira por los 30 años del primer álbum de Oasis

Londres, Reino Unido. El excantante de Oasis, Liam Gallagher, anunció el lunes una gira el próximo año por el trigésimo aniversario de Definitely Maybe, el álbum que hizo saltar a la fama a la mítica banda pop británica, sin pronunciarse sobre una eventual reconciliación con su hermano Noel.

“Nunca digas nunca jamás”, declaró Noel a la BBC en enero pasado, en el lanzamiento de su álbum High Flying Birds. “Se tendrían que dar circunstancias extraordinarias”, había, sin embargo, advertido.

Después del enorme éxito de Definitely Maybe, Oasis alcanzó la cúspide de su popularidad con (What’s the Story) Morning Glory? grabado en 1995, en el que se incluyen grandes temas suyos como Wonderwall o Don’t look back in Anger.