De ser estrella de Nickelodeon a indigente: ¿Qué pasó con Tyler Chase?

Tyler Chase, quien fue un reconocido actor juvenil de Nickelodeon, causó preocupación entre sus seguidores luego de que se viralizará un video en el que aparece en condición de calle.
Chase saltó a la fama tras aparecer la serie de Nickelodeon "Manual de supervivencia escolar de Ned", donde interpretó a Martin Qwerly, un compañero hiperactivo de Ned.
Lamentablemente, su estrellato solo duro mientras se produjo la serie. Años después del final del programa, el actor volvió a ser noticia, pero no por algo bueno, sino por su deteriorado estado personal.
Un video, grabado en Riverside, California, Estados Unidos, se viralizó en TikTok. En el clip, una mujer reconoció al exactor infantil.
Chase aparece con aspecto precario, mientras responde a la mujer con un “sí” cuando le pregunta si actuó en la serie de Nickelodeon.
La mujer se mostró bastante sorprendida al reconocerlo y afirmó recordarlo claramente de su infancia.
La usuaria acompañó el video con un mensaje en el que describió la mala situación del exactor y promovió una recaudación de fondos en línea.
Ante esta situación, Daniel Curtis Lee, excompañero de reparto en la serie, decidió intervenir para ayudarlo.
Lee viajó desde Los Ángeles hasta Riverside para reunirse con Chase y brindarle apoyo directo.
Hasta el momento, no se conoce cuál fue la ayuda exacta que le brindó. No obstante, Lee aseguró que lo primero que realizó fue ponerlo en un lugar seguro.