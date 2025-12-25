  1. Inicio
Kate Hudson pudo haber sido Mary Jane en Spider-Man, pero rechazó el papel

Décadas después de la decisión, la actriz hace un balance de su decisión: le hubiera gustado estar en la franquicia, pero hubiera perdido la oportunidad de trabajar con Heath Ledger

Pese a rechazar el papel en Spider-Man, la actriz ha logrado consolidad una trayectoria estable. Próximamente estrenará la cinta Song Sung Blue, donde comparte protagónico con Hugh Jackman.

Los Ángeles, Estados Unidos.- "La vida sucede exactamente como debe suceder", con estas palabras la actriz Kate Hudson reflexiona sobre las decisiones que marcaron su presente y futuro, y aunque no se arrepiente, tampoco evita pensar ¿qué habría pasado si la decisión hubiera sido otra?

La actriz reveló en su aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen, que le ofrecieron el papel de Mary Jane Watson en la película original de Spider-Man (2002), pero que finalmente rechazó al personaje que consagró a Kirsten Dunst en una de las icónicas películas del universo de superhéroes.

"Y ahora que miro hacia atrás, es una de esas cosas que me hacen pensar: ´Habría sido genial estar en una película de Spider-Man´", reconoce la actriz, pero también es consciente que de haber aceptado el papel hubiera renunciado a otras experiencias.

Hudson, de 46 años, dijo que en ese entonces decidió optar por otro proyecto: The Four Feathers ("Las cuatro plumas"), una película dramática de época en la que trabajó junto al fallecido Heath Ledger.

Tomar este proyecto en lugar del otro marcó no solo su carrera profesional, sino también personal, puesto que logró forjar una amistad con Ledger, algo que no habría ocurrido de haber aceptado entrar al Universo Cinematográfico de Marvel.

La actriz entiende que no siempre es fácil o justo hablar sobre el papel que rechazó y que luego interpretó otra actriz, porque finalmente "las personas que aparecen en la película son las personas adecuadas".

La trilogía original de Spider-Man, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, recaudó más de $800 millones en taquilla y convirtió a Kirsten Dunst en un referente del personaje de Mary Jane Watson.

