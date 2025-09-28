Tom Holland dice que se siente mejor tras accidente en rodaje

Londres, Reino Unido.- Tom Holland ha publicado una actualización de su estado de salud, y por lo dicho ha superado cualquier daño sufrido durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day .

Hace una semana el rodaje de la cuarta película del superhéroe de Marvel se pospuso cuando Holland sufrió un accidente que le provocó una conmoción cerebral leve por la que no requirió hospitalización, no obstante, la producción decidió darle un descanso.

Ese mismo fin de semana el actor participó en una gala de la organización sin fines de lucro de sus padres: The Brothers Trust, donde él fungió como anfitrión.

Ahora Holland ha aprovechado una publicación sobre esa noche, para compartir que además ya se encuentra mejor tras el percance.

"¡Qué noche! Otro gran éxito. The Brother’s Trust significa más para mí de lo que podría expresar con palabras, y tengo que dar un enorme agradecimiento a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. ¡Recaudando dinero para causas fantásticas y divirtiéndonos al hacerlo!", expresó el actor, que además dijo que tuvo que retirarse temprano del evento por su salud, "pero ya me siento mejor y en proceso de recuperación", y agradeció a su padre pro haber tomado su lugar tras su ausencia, "el espectáculo se volvió considerablemente más divertido".

Esta semana se retomará el rodaje de la producción de la película de Marvel en el set de Pinewood UK.

La filmación de la cinta que se estrenará en julio de 2026 inició en agosto en Escocia.