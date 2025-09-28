  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Tom Holland dice que se siente mejor tras accidente en rodaje

El fin de semana pasado el protagonista de Spider-Man se vio involucrado en un percance en el set de grabación que le generó una conmoción cerebral, por lo que se pausó el rodaje por una semana

  • 28 de septiembre de 2025 a las 10:11
Tom Holland dice que se siente mejor tras accidente en rodaje

Esta semana se retoma el rodaje de Spider-Man: Brand New Day.

 Foto: Shutterstock

Londres, Reino Unido.- Tom Holland ha publicado una actualización de su estado de salud, y por lo dicho ha superado cualquier daño sufrido durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day.

Tom Holland es hospitalizado tras sufrir accidente en la filmación de "Spider-Man: Brand New Day"

Hace una semana el rodaje de la cuarta película del superhéroe de Marvel se pospuso cuando Holland sufrió un accidente que le provocó una conmoción cerebral leve por la que no requirió hospitalización, no obstante, la producción decidió darle un descanso.

Ese mismo fin de semana el actor participó en una gala de la organización sin fines de lucro de sus padres: The Brothers Trust, donde él fungió como anfitrión.

Ahora Holland ha aprovechado una publicación sobre esa noche, para compartir que además ya se encuentra mejor tras el percance.

"¡Qué noche! Otro gran éxito. The Brother’s Trust significa más para mí de lo que podría expresar con palabras, y tengo que dar un enorme agradecimiento a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. ¡Recaudando dinero para causas fantásticas y divirtiéndonos al hacerlo!", expresó el actor, que además dijo que tuvo que retirarse temprano del evento por su salud, "pero ya me siento mejor y en proceso de recuperación", y agradeció a su padre pro haber tomado su lugar tras su ausencia, "el espectáculo se volvió considerablemente más divertido".

Esta semana se retomará el rodaje de la producción de la película de Marvel en el set de Pinewood UK.

La filmación de la cinta que se estrenará en julio de 2026 inició en agosto en Escocia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias