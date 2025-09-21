Tom Holland es hospitalizado tras sufrir accidente en la filmación de "Spider-Man: Brand New Day"

Londres, Inglaterra.- Tom Holland, actor que da vida a Spider-Man, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente durante el rodaje de la última película del superhéroe de Marvel, "Spider-Man: Brand New Day".

Según el diario The Sun, el famoso de Hollywood se golpeó la cabeza tras una caída, mientras rodaba una peligrosa escena en el set, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital.

El accidente ocurrió en los Leavesden Studios en Watford, Hertfordshire, Inglaterra, por lo que la producción de la película ha tenido que ser paralizada, y se cree que será por semanas, ya que el actor sufrió una conmoción cerebral.

Según la Clínica Mayo, esta lesión puede alterar temporalmente el funcionamiento normal del cerebro, afectando la memoria, el equilibrio, la coordinación y, en algunos casos, el estado de conciencia.

El diario británico también mencionó que una mujer, posiblemente una doble, también resultó lesionada y fue trasladada en ambulancia hacia el hospital.

Mientras que el medio Deadline mencionó que una fuente cercana a la producción de la cuarta película indicó que Holland está estable, pero que necesitará un breve descanso "por precaución", por lo que se espera regrese al set de grabación muy pronto.

Hasta el momento se desconocen detalles del accidente, e incluso Sony Pictures, productora del film, no ha emitido comentarios oficiales sobre lo ocurrido.