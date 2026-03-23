Trump visita la mansión de Elvis Presley: "¿Quién no ama a Elvis? Todos lo aman"

Tennessee, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este lunes su viaje a Memphis (Tennessee) para visitar Graceland, la icónica mansión de Elvis Presley, de quien se declaró un gran admirador.

"¿Quién no ama a Elvis? ¡Todo el mundo ama a Elvis!", expresó Trump ante la prensa que lo acompañaba durante el recorrido por la residencia del "Rey del rock and roll".

El mandatario republicano confesó ser seguidor del músico y destacó que "nunca perdió su voz", a pesar de haber llevado una vida que calificó de "difícil".

Trump lamentó no haber conocido a Elvis, fallecido en 1977 a los 42 años, pero aseguró que "ama" su música.

"Nunca me canso de escucharla, la oigo mucho", añadió el presidente, quien confesó que su canción favorita es Hurt.