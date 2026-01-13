Todas las mujeres que marcaron la vida amorosa de Julio Iglesias

Julio José Iglesias es un cantante, compositor y empresario español, reconocido mundialmente por su voz y por la imagen de “latin lover” que lo ha acompañado durante décadas.
Aunque a lo largo de su vida se le han atribuido decenas de conquistas de mujeres han marcado de forma pública su historia sentimental.
Uno de sus primeros amores fue Gwendolyne Bollore, a quien se le atribuye haber inspirado su primer gran éxito musical.
Entre sus relaciones más conocidas figura Isabel Preysler, una joven de origen filipino con quien contrajo matrimonio por la iglesia el 29 de enero de 1971. De esa unión nacieron sus tres primeros hijos: Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias.
Posteriormente de su divorcio mantuvo una relación con Virginia Sipl, una modelo venezolana a quien él llamaba cariñosamente “la Flaca”. La relación terminó debido a las extensas giras del cantante.
Iglesias también fue vinculado sentimentalmente con la actriz Sydne Rome y con Jehan Sadat, hija del expresidente egipcio Anwar el-Sadat.
Otra de las mujeres con las que se le relacionó fue Priscilla Presley, quien estuvo casada con Elvis Presley entre 1967 y 1973. En 1981 fueron fotografiados juntos, aunque ambos sostuvieron públicamente que solo eran "buenos amigos".
Julio Iglesias conoció a la actriz costarricense Giannina Facio, quien se instaló en la mansión del cantante en Miami. Tiempo después, Facio confirmó la ruptura de su relación.
Otra relación destacada fue con Vaitiare Bandera, quien fue su pareja durante seis años. Posteriormente, Bandera publicó un libro en el que afirmó: «Cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama, son como él las quiere, de senos grandes y dispuestas a todo».
El artista también tuvo un romance fugaz con Yolanda Hadid, madre de las modelos Bella, Gigi y Anwar Hadid.
Desde hace 33 años, Julio Iglesias comparte su vida con Miranda Rijnsburger, una modelo holandesa 23 años menor que él, a quien conoció en el aeropuerto de Yakarta. Juntos formaron una familia y tienen cinco hijos.
En el ámbito judicial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias para investigar a Iglesias tra una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante. Según se conoció este lunes, dos mujeres que trabajaron para él lo denunciaron por presuntos casos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021.