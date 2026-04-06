Recicladoras de asfalto conocidas como "dragones" agilizan reparación de calles en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) intensificó los trabajos de rehabilitación vial en Comayagüela mediante jornadas nocturnas con maquinaria especializada conocida como “dragones”, con el objetivo de agilizar las obras y reducir el impacto en el tráfico vehicular.
Las labores se desarrollan en un horario de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana, periodo en el que disminuye la circulación vehicular, lo que permite intervenir calles importantes de laciudad sin generar mayores congestionamientos durante el día.
Los trabajos se concentran en la novena calle, octava y séptima y entre la primera y seexta avenida, en las cercanías del parque El Obelisco, una zona de alto tránsito en Comayagüela.
En estos sectores se aplica una técnica que permite reciclar el asfalto existente mediante calor, incorporando una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros en un solo proceso.
Este método evita la remoción total de la vía, lo que reduce los tiempos de intervención y facilita una rehabilitación más rápida y eficiente de las calles.
El uso de estas máquinas recicladoras representa una alternativa moderna frente a los métodos tradicionales de reconstrucción vial, optimizando recursos y acelerando la ejecución de los trabajos.
Además, el desarrollo de las labores en horario nocturno contribuye a disminuir las molestias para conductores y peatones que transitan por la zona durante el día.
Por otra parte, la Alcaldía interviene un segundo tramo ubicado frente a la quinta y sexta Avenida de Comayagüela, donde se ejecutan trabajos de bacheo.
En este punto se utiliza asfalto modificado, lo que permite mejorar la durabilidad de la superficie y garantizar una mayor vida útil de la vía.
Según las autoridades, con este tipo de material también facilita la habilitación casi inmediata del paso vehicular una vez finalizadas las labores.
La implementación de estas máquinas comenzó el pasado 16 de marzo como parte de una estrategia orientada a modernizar los procesos de rehabilitación de calles.
Desde entonces, los trabajos se han extendido en la zona de los mercados de Comayagüela, priorizando zonas con mayor deterioro en la red vial.