Recicladoras de asfalto conocidas como "dragones" agilizan reparación de calles en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) intensificó los trabajos de rehabilitación vial en Comayagüela mediante jornadas nocturnas con maquinaria especializada conocida como “dragones”, con el objetivo de agilizar las obras y reducir el impacto en el tráfico vehicular.

Las labores se desarrollan en un horario de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana, periodo en el que disminuye la circulación vehicular, lo que permite intervenir calles importantes de laciudad sin generar mayores congestionamientos durante el día.

Los trabajos se concentran en la novena calle, octava y séptima y entre la primera y seexta avenida, en las cercanías del parque El Obelisco, una zona de alto tránsito en Comayagüela.

En estos sectores se aplica una técnica que permite reciclar el asfalto existente mediante calor, incorporando una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros en un solo proceso.