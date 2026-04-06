  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Recicladoras de asfalto conocidas como "dragones" agilizan reparación de calles en Comayagüela

Con jornadas de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana la AMDC acelera la reparación de calles en Comayagüela, priorizando zonas cercanas a mercados

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 17:59
Recicladoras de asfalto conocidas como dragones agilizan reparación de calles en Comayagüela

La Alcaldía ejecuta obras viales en horario nocturno en Comayagüela, utilizando maquinaria moderna para mejorar la red vial con mayor rapidez.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) intensificó los trabajos de rehabilitación vial en Comayagüela mediante jornadas nocturnas con maquinaria especializada conocida como “dragones”, con el objetivo de agilizar las obras y reducir el impacto en el tráfico vehicular.

Las labores se desarrollan en un horario de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana, periodo en el que disminuye la circulación vehicular, lo que permite intervenir calles importantes de laciudad sin generar mayores congestionamientos durante el día.

Los trabajos se concentran en la novena calle, octava y séptima y entre la primera y seexta avenida, en las cercanías del parque El Obelisco, una zona de alto tránsito en Comayagüela.

En estos sectores se aplica una técnica que permite reciclar el asfalto existente mediante calor, incorporando una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros en un solo proceso.

El dragón, la máquina que pavimentará varios puntos del Distrito Central

Este método evita la remoción total de la vía, lo que reduce los tiempos de intervención y facilita una rehabilitación más rápida y eficiente de las calles.

El uso de estas máquinas recicladoras representa una alternativa moderna frente a los métodos tradicionales de reconstrucción vial, optimizando recursos y acelerando la ejecución de los trabajos.

Maquinaria “dragón” permite rehabilitar calles sin remover totalmente el pavimento, optimizando recursos en obras viales de Comayagüela.

Maquinaria “dragón” permite rehabilitar calles sin remover totalmente el pavimento, optimizando recursos en obras viales de Comayagüela.

 (Foto: Marbin López/EL HERALDO)

Además, el desarrollo de las labores en horario nocturno contribuye a disminuir las molestias para conductores y peatones que transitan por la zona durante el día.

Por otra parte, la Alcaldía interviene un segundo tramo ubicado frente a la quinta y sexta Avenida de Comayagüela, donde se ejecutan trabajos de bacheo.

En este punto se utiliza asfalto modificado, lo que permite mejorar la durabilidad de la superficie y garantizar una mayor vida útil de la vía.

“Dragones” dejan como autopista la calle de Los Alcaldes luego de tres meses de trabajo

Según las autoridades, con este tipo de material también facilita la habilitación casi inmediata del paso vehicular una vez finalizadas las labores.

La implementación de estas máquinas comenzó el pasado 16 de marzo como parte de una estrategia orientada a modernizar los procesos de rehabilitación de calles.

Desde entonces, los trabajos se han extendido en la zona de los mercados de Comayagüela, priorizando zonas con mayor deterioro en la red vial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias