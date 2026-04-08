Recaudación: L15 millones dejan en marzo permisos de construcción en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) registró una recaudación cercana a los 15 millones de lempiras en marzo por la cantidad de solicitudes de permisos de construcción, reflejando un incremento en comporación a enero y febrero pasado.
El titular de la Gerencia de Control de la Construcción, Boniek Chavarría, atribuyó este crecimiento a la simplificación de los procesos y a la confianza que han retomado los contribuyentes en la institución.
“Solo en marzo se alcanzaron casi 15 millones de lempiras en ingresos por permisos de construcción, lo que representa un aumento considerable en comparación con meses anteriores”, manifestó.
El funcionario explicó que anteriormente la recaudación mensual oscilaba entre 2 y 3 millones de lempiras, lo que evidencia un cambio sustancial en la dinámica de ingresos de la alcadía en el rubro de la construcción.
“Esta cifra representa un aumento importante si se compara con meses previos, cuando la recaudación apenas alcanzaba entre dos y tres millones de lempiras por permisos de construcción”, detalló el entrevistado a EL HERALDO.
Entre los cambios en la simplificación de trámites se encuentra la modernización en la recepción de documentos, combinando herramientas digitales con atención personalizada.
“Actualmente se han implementado ambas modalidades: los usuarios pueden enviar sus solicitudes de forma digital y también recibir atención telefónica para verificar si cumplen con todos los requisitos”, indicó.
El seguimiento de los expedientes también ha sido optimizado mediante canales más ordenados y efectivos.
“Posteriormente, se da seguimiento por correo electrónico, lo que permite mantener un control adecuado del proceso y evitar pérdidas de información”, añadió.
Chavarría recordó que anteriormente los trámites se gestionaban a través de correos no institucionales, lo que generaba múltiples inconvenientes.
“Antes los trámites se enviaban por correos no institucionales, provocando pérdida en la secuencia de mensajes, saturación en bandejas y que muchos correos no llegaran”, explicó.
Otro de los avances ha sido la reincorporación del expediente físico como herramienta complementaria dentro del proceso administrativo. “Se ha retornado al expediente físico con un checklist que detalla los requisitos que corresponden a cada dependencia involucrada en el trámite”, señaló.
Este mecanismo permite a los contribuyentes tener mayor claridad sobre el proceso y los tiempos de respuesta. “Esto permite que el contribuyente comprenda mejor el proceso y determine la rapidez con la que avanzará su trámite, dependiendo de la entrega de requisitos”, afirmó.
Por otra parte, el edil capitalino, Juan Diego Zelaya considera que estos resultados marcan una tendencia positiva en la administración de trámites y recaudación.
“Seguiremos fortaleciendo los procesos para garantizar mayor eficiencia, transparencia y mejores resultados en beneficio de la población capitalina”, concluyó Boniek Chavarría.