Recaudación: L15 millones dejan en marzo permisos de construcción en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) registró una recaudación cercana a los 15 millones de lempiras en marzo por la cantidad de solicitudes de permisos de construcción, reflejando un incremento en comporación a enero y febrero pasado.

El titular de la Gerencia de Control de la Construcción, Boniek Chavarría, atribuyó este crecimiento a la simplificación de los procesos y a la confianza que han retomado los contribuyentes en la institución.

“Solo en marzo se alcanzaron casi 15 millones de lempiras en ingresos por permisos de construcción, lo que representa un aumento considerable en comparación con meses anteriores”, manifestó.

El funcionario explicó que anteriormente la recaudación mensual oscilaba entre 2 y 3 millones de lempiras, lo que evidencia un cambio sustancial en la dinámica de ingresos de la alcadía en el rubro de la construcción.

“Esta cifra representa un aumento importante si se compara con meses previos, cuando la recaudación apenas alcanzaba entre dos y tres millones de lempiras por permisos de construcción”, detalló el entrevistado a EL HERALDO.