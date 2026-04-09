Ordenan captura inmediata de hermanos Tábora Serrano

San Pedro Sula, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó la captura inmediata de los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano, luego de que la Sala de lo Penal declarara “no ha lugar” el segundo recurso presentado por su defensa.

La decisión fue notificada a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, que confirmó que el expediente será remitido al Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula en Cortés, al norte de Hoduras, para proceder con la aprehensión de los sentenciados.

Ambos fueron condenados el 17 de febrero de 2023 a 15 años de prisión por el homicidio de su primo, José Antonio Montoya Tábora. Tras el fallo, la defensa interpuso un recurso de casación que fue rechazado, ratificando la sentencia.

Posteriormente, los abogados presentaron un segundo recurso con el objetivo de obtener una aclaración del fallo; sin embargo, la Sala de lo Penal también lo desestimó en esta última instancia, dejando firme la condena.

Con esta resolución, las autoridades deberán ejecutar de inmediato las órdenes de captura y trasladar a los hermanos a un centro penal para que cumplan la totalidad de la pena impuesta.

El caso se remonta al 20 de octubre de 2015, cuando ocurrió el hecho violento en el área de carga y descarga del mercado Medina, en San Pedro Sula. Según las investigaciones del Ministerio Público, los hermanos, quienes se dedicaban a la venta de carne, sostuvieron una discusión con la víctima.

Durante el altercado, los imputados utilizaron armas de fuego contra su familiar, causándole heridas que derivaron en su muerte horas después en un centro asistencial privado.