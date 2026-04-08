¿Cuántas personas tienen cuentas de depósito en moneda extranjera 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- El ahorro en moneda extranjera es una práctica común y que se ha expandido en los últimos años.

Las cuentas de depósito, particularmente en dólares sumaron 589,045 productos financieros, reflejando a enero pasado un crecimiento interanual de 63,048 unidades y un saldo que alcanzó los 75,612.6 millones de lempiras, constató EL HERALDO de conformidad a estadísticas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Al mismo período de 2025 los referidos instrumentos en el sistema bancario contabilizaron 525,997 cuentas de ahorro con una disponibilidad de L63,020 millones.

A hombres pertenecen 279,293 de estos productos por un monto de 26,052.9 millones de lempiras.

Por 23,421.9 millones de lempiras tienen ahorros las mujeres en 276,251 cuentas.

En el caso de las personas jurídicas o empresas registraron 33,501 cuentas de depósito que totalizaron los L26,137.7 millones.