¿Por qué la liquidez en la banca hondureña subió a L184,358 millones?

Tegucigalpa, Honduras.- La banca privada de Honduras reporta un fuerte incremento en la disponibilidad de recursos para ofrecer créditos a personas naturales y jurídicas. Al 28 de febrero de 2026, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) registró que la liquidez ascendió a 184,358 millones de lempiras. En comparación con la cifra de cierre del primer bimestre del año anterior, cuando el saldo fue de 125,077 millones de lempiras, se observa un incremento interanual de L59,281 millones. La disponibilidad en moneda nacional creció de 80,756 a 138,915 millones de lempiras, con un acumulado de 58,159 millones. La variación de la liquidez en moneda extranjera es de apenas 1,122 millones de lempiras al pasar de L44,321 a L45,443 millones.

De acuerdo con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, la ampliación de la brecha entre los depósitos y los créditos ha conducido a un incremento notable en los niveles de liquidez bancaria en los últimos 12 meses. “Interanualmente, al mes de febrero 2026 la variación incremental fue de 59,281millones (de lempiras); llevando el total a 184,358 millones, distribuida 75% en MN (moneda nacional y 25% en ME (moneda extranjera)”, subraya la Ahiba en el informe de febrero pasado. Añade que el aumento total de los depósitos de febrero 2026 fue de 741.1 millones de lempiras, de los que casi 76% se obtuvieron en MN. “Ambas cifras son muy cercanas al promedio mensual del último año. Interanualmente, los depósitos se han incrementado en 76,234 millones de lempiras, de los cuales 78% se obtuvieron en MN y la diferencia en ME”, subraya. No obstante, la cartera de crédito en el mes de febrero 2026 aumentó 5,315 millones de lempiras, la mitad de lo colocado en el mes anterior, impulsada mayoritariamente por los préstamos en MN.