Actriz de Games of Thrones relata cómo una secta la llevó a una crisis psicótica

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hannah Murray, conocida por su papel de Gilly en Game of Thrones y Cassie en Skins, ha narrado públicamente por primera vez cómo su incorporación a una secta relacionada con el mundo del bienestar derivó en una crisis psicótica en 2017 y, posteriormente, en un diagnóstico de trastorno bipolar. La actriz, de 36 años, habló con The Guardian con motivo de la publicación de sus memorias, The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness, previstas para el 23 de junio. Murray explicó que llegó a ese círculo a través de un "sanador de energía" al que conoció mediante su entrenador personal durante el rodaje de Detroit.

"Pensé que era inteligente, que tomaba buenas decisiones. Pues tomé decisiones terribles. Pero es importante entender por qué la gente hace estas cosas, en lugar de decir 'cómo pudieron ser tan estúpidos'", señaló. La actriz describió el ambiente del grupo como un espacio mayoritariamente femenino al que un hombre llegó con una presencia "magnética y segura de sí misma". "Mi propia experiencia se sintió muy erotizada, sin que ocurriera nada físico de manera explícita. Simplemente había una carga en la energía de la sala", relató.