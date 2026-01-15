Así se ve Sophie Turner en la piel de Lara Croft en nueva serie Tomb Raider

Prime Video lanzó el primer vistazo en una imagen revela por primera vez a Sophie Turner en la piel de Lara Croft, uno de los personajes femeninos más famosos de la cultura pop.
Prime Video dio el primer vistazo oficial de Tomb Raider, la nueva serie de acción basada en la icónica franquicia de videojuegos y confirmó el inicio de la fase de producción.
En esta imagen una bien tonificada Sophie Turner que se ha preparado físicamente para su papel de Lara Croft. #TombRaider #WardrobeTest publicó en su red de Instagram la actriz.
La actriz de Games of Thrones es la protagonista de la serie, que retoma el célebre universo creado en 1996 y es desarrollada por Phoebe Waller-Bridge, creadora de Fleabag.
La actriz Sophie Turner describió a Lara Croft como un personaje que siempre la inspiró por su fortaleza y determinación, según difundió Prime Video.
El primer vistazo, difundido este día 15 de enero de 2026, muestra a la actriz Sophie Turner vestida con el clásico atuendo del personaje: shorts, camiseta sin mangas, mochila de cuero, gafas rojas y un arma.
Sophie Turner, conocida por su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, asume un papel que han interpretado actrices como Angelina Jolie y Alicia Vikander.
“Entra oficialmente en su era de heroína de videojuegos”, al liderar esta nueva adaptación televisiva, indic+ó la revista People en una publicación al referirse al papel de Turner.
“He sido fan de Tomb Raider desde hace mucho tiempo y del personaje de Lara. Siempre me pareció muy empoderada en un mundo dominado por hombres. ¡Es un feroz modelo femenino!”, dijo,
Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Tomb Raider: Catalyst están previstos para estrenarse en 2026 y 2027 con Sophie Turner como protagonista.