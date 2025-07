Sophie Turner dice que Game of Thrones fue una escuela para ella

Al término de la serie en 2019, la actriz publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que agradece a su personaje de Sansa el haberle enseñado "resistencia, valentía y lo que realmente es la verdadera fuerza. Gracias por enseñarme a ser amable y paciente y a liderar con amor. Crecí contigo. Me enamoré de ti a los 13 y ahora 10 años después, a los 23, te dejo atrás, pero nunca dejaré atrás lo que me has enseñado".