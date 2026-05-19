A siete años del “fracaso” de Game of Thrones, Westeros sigue expandiéndose

Tegucigalpa, Honduras.- Hubo un momento, específicamente el 19 de mayo de 2019, en que el fenómeno televisivo más grande de la última generación se fracturó ante sus propios fanáticos. El episodio final de Game of Thrones (GOT) reunió cifras históricas —más de 19 millones de espectadores solo en Estados Unidos— mientras acumulaba, al mismo tiempo, una tormenta de desaprobación sin precedentes. En Rotten Tomatoes, ese capítulo apenas alcanzó un 56% de aprobación, frente al 91% que sostenía la serie completa hasta entonces. Sobre esa octava —y última— temporada, muchos argumentaron que la velocidad a la que se resolvieron tramas fundamentales y la falta de desarrollo adecuado para algunos personajes contribuyeron a la insatisfacción general.

David Benioff y D.B Weiss, los showrunners que habían llevado la saga desde las páginas de George R.R. Martin hasta la cultura popular global, pagaron el precio de navegar sin el mapa de los libros en sus últimas temporadas. La ruptura fue tan pronunciada que una petición para que se regrabara esa última parte alcanzó más de 1.5 millones de firmas. Sin embargo, en lugar de archivar Westeros por las críticas, HBO decidió convertir la historia en una franquicia. Los 20 millones de espectadores del primer episodio de House of the Dragon, la precuela estrenada en agosto de 2022, bastaron para que la cadena ordenara una segunda temporada de forma inmediata.

La apuesta funcionó porque la producción, ambientada dos siglos antes de los Lannister y los Stark, ofrecía terreno virgen: una guerra civil entre dragones sin la deuda emocional del final impopular. La franquicia siguió expandiéndose con una tercera apuesta del universo: “El caballero de los Siete Reinos”, que debutó el pasado 18 de enero y fue renovada para una segunda parte incluso antes de concluir su primera entrega.

Con un promedio cercano a 13 millones de espectadores estadounidenses por episodio, se perfila como el tercer mayor estreno de todos los tiempos dentro del ecosistema de HBO Max. El universo de Westeros sigue vivo no porque HBO lo haya saturado, sino porque ha sabido dosificarlo.

El final que parecía un epitafio resultó ser, con perspectiva, el punto de partida de algo considerablemente más grande.

¿Cuántas entregas tendrá Houseof the Dragon?

House of the Dragon llegó en 2022 con la misión de rescatar una franquicia que su predecesora había dejado dañada ante el público y lo consiguió.