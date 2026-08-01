Director del INP asegura reducción del 95% en comunicaciones ilícitas desde cárceles

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Iván Amador, aseguró que durante 2026 la institución logró reducir en un 95% las llamadas ilícitas realizadas desde las cárceles del país.

El general en condición de retiro, explicó que la institución trabaja de forma coordinada con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para monitorear el funcionamiento de los bloqueadores de señal, y atender cualquier incidencia que pueda afectar los controles dentro de las cárceles.

“Se ha controlado más de un 95% de las llamadas ilícitas en los centros penitenciarios, constantemente hacemos operativos y tenemos bloqueadores en todos los centros diferenciados, estamos constantemente en reuniones con Conatel”, manifestó.

No obstante, Amador indicó que pese a que los bloqueadores contribuyen a reducir el uso de aparatos electrónicos dentro de los centros, admitió que "el sistema no es completamente infalible", ya que pueden presentarse brechas que sean aprovechadas para realizar comunicaciones ilícitas.

Como ejemplo, señaló que un apagón puede dejar temporalmente sin funcionamiento los bloqueadores de señal.