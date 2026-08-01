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Hallan degollada a una mujer en una vivienda en construcción en Catacamas, Olancho

Las autoridades comenzaron con las investigaciones del caso para esclarecer el crimen y dar con el paradero del hechor, además de identificar a la víctima

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 14:22
Hallan degollada a una mujer en una vivienda en construcción en Catacamas, Olancho

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena.

 Foto: Cortesía

Catacamas, Olancho.-Una mujer fue encontrada muerta la mañana de este sábado 1 de agosto en el interior de una vivienda en construcción ubicada en el barrio La Pista, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca y fue hallada degollada. Hasta el momento, la fémina permanece como desconocida.

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Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y comenzó las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

Por ahora, la Policía Nacional indicó que no cuentan con ninguna hipótesis y que las investigaciones continúan en desarrollo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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