Hallan degollada a una mujer en una vivienda en construcción en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho.-Una mujer fue encontrada muerta la mañana de este sábado 1 de agosto en el interior de una vivienda en construcción ubicada en el barrio La Pista, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca y fue hallada degollada. Hasta el momento, la fémina permanece como desconocida.