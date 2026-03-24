Hallan tecnología satelital de última generación en cárcel de Támara

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) iniciaron operativos en los 21 presidios del país este martes 24 de marzo. En el Centro Penitenciario Nacional de Támara encontraron equipo de señal satelital de última generación. A continuación las imágenes y los detalles.
El Coronel Othoniel Gross Castillo, presidente de la junta interventora del INP, anunció la operación de requisa a nivel nacional, con el objetivo de evitar que salgan llamadas de las cárceles.
"Nos hemos dado cuenta de la existencia de aparatos de alta tecnología que han estado siendo introducidos a los centros penales y han estado tratando de ponerlos en actividad", detalló el Coronel Gross.
El equipo detectado no es convencional; se trata de reproductores de señal satelital de alta gama, capaces de funcionar en cualquier parte del mundo y bajo cualquier condición climatológica, incluyendo routers, antenas Starlink, radios de comunicación y otros.
Ante esta situación, el Instituto Nacional Penitenciario activó una alerta máxima. Las operaciones de requisa a nivel nacional no solo buscan detectar y desarticular esta red de comunicación, sino también investigar quiénes permitieron su ingreso. Gross enfatizó que paralelamente a las requisas, se ha iniciado un riguroso sistema de depuración del personal.
Según el coronel, la reestructuración del personal es integral e incluye a policías penitenciarios, policías militares y personal administrativo que trabaja en los centros penales.
"Todo aquel que resulte culpable en la comisión de uno de estos ilícitos va a ser puesto a disposición de los juzgados correspondientes", afirmó Gross.
El Coronel refirió que confían en que estas acciones contundentes darán resultados concretos, arguyendo que la desarticulación de los sistemas de comunicación es vital para frenar la ola de extorsiones y asesinatos que azota al país, muchos de los cuales son ordenados desde el interior de las cárceles.
Mientras tanto, los operativos simultáneos en los diversos recintos penales del país continúan, con el objetivo de decomisar cualquier objeto prohibido.
Por su parte, algunos ciudadanos aplauden estas acciones de seguridad, sin embargo, otros opinan que en el mismo sistema penitenciario del país está la corrupción, argumentando que "no hay manera de que todo eso ingrese a los centros penales sin ser persivido".