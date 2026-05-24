Javier López tras ganar el título con Motagua: "Esto tenía que terminar así, con una noche azul"

Tegucigalpa, Honduras.- Javier López, técnico de Motagua, mostró su agradecimiento con la institución y cada aficionado que confió en la obtención del campeonato. El DT español logró su primer trofeo en el fútbol de Honduras y en Centroamérica tras años dirigiendo en Guatemala y ahora en suelo nacional.

Tras finalizar el encuentro dijo que "estoy contento y feliz ya que es mi primer título como entrenador profesional. Siempre he dicho que hay varias formas de evaluar a un grupo, yo lo dije que era campeón desde el inicio, soy el más feliz del mundo por darle alegría a estas personas que nos siguen". López añadió que "toca disfrutar, es algo increíble, hemos sufrido mucho, fuimos una montaña rusa de emociones, pero aquí está a recompensa”. Sobre el desarrollo del juego apuntó: “Lástima que siempre nos acompañó el miedo al éxito, lo importante era salir campeones, hoy tuvimos piernas frescas y yo he visto muchas finales y nadie, ningún equipo fue tan superior como lo fuimos nosotros".