Javier López tras ganar el título con Motagua: "Esto tenía que terminar así, con una noche azul"

Tegucigalpa, Honduras.- Javier López, técnico de Motagua, mostró su agradecimiento con la institución y cada aficionado que confió en la obtención del campeonato.
El DT español logró su primer trofeo en el fútbol de Honduras y en Centroamérica tras años dirigiendo en Guatemala y ahora en suelo nacional.
Tras finalizar el encuentro dijo que "estoy contento y feliz ya que es mi primer título como entrenador profesional. Siempre he dicho que hay varias formas de evaluar a un grupo, yo lo dije que era campeón desde el inicio, soy el más feliz del mundo por darle alegría a estas personas que nos siguen".
López añadió que "toca disfrutar, es algo increíble, hemos sufrido mucho, fuimos una montaña rusa de emociones, pero aquí está a recompensa”.
Sobre el desarrollo del juego apuntó: “Lástima que siempre nos acompañó el miedo al éxito, lo importante era salir campeones, hoy tuvimos piernas frescas y yo he visto muchas finales y nadie, ningún equipo fue tan superior como lo fuimos nosotros".
Abonó que "los jugadores de Motagua superaron dificultades a lo largo del certamen, pero esto tenía que terminar así, con una noche azul”.
Finalmente recordó que "no nos pusieron de candidatos al inicio, pero sabíamos que éramos campeones, la junta directiva del Motagua nos dio la facilidad para ser campeones, fue espectacular el apoyo y como lo repito: con máximo respeto, nunca había visto un equipo tan superior como nosotros”.
Javier López fue renovado con Motagua hasta inicios del 2028, anuncio que se dio en el presente año.