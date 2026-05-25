Dentro de su casa matan a abogada en la aldea Quebrada de Arena, en Tocoa

Colón, Honduras.- Torturada y con heridas de arma blanca fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer la mañana de este lunes 25 de mayo en la aldea Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón.

El crimen ocurrió en el interior de la vivienda de la mujer, quien fue identificada de manera preliminar como Carla Yessenia López Brizuela, de profesión abogada.

Según las versiones de los hechos, la mujer se encontraba en su casa cuando desconocidos entraron a su vivienda y la torturaron, para posteriormente matarla.