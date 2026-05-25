Dentro de su casa matan a abogada en la aldea Quebrada de Arena, en Tocoa

Colón, Honduras.- Torturada y con heridas de arma blanca fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer la mañana de este lunes 25 de mayo en la aldea Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón.
El crimen ocurrió en el interior de la vivienda de la mujer, quien fue identificada de manera preliminar como Carla Yessenia López Brizuela, de profesión abogada.
Según las versiones de los hechos, la mujer se encontraba en su casa cuando desconocidos entraron a su vivienda y la torturaron, para posteriormente matarla.
También se informó que la joven habría sido asesinada con arma blanca tipo cuchillo, pues presentaba varias cortaduras en su cuerpo.
Al lugar llegaron autoridades policiales para acordonar la escena e iniciar con las investigaciones correspondientes del caso.
Familiares de la abogada se encuentran consternados tras la noticia, quienes se mantienen herméticos ante la situación.
Se espera la llegada de Medicina Forense para el levantamiento cadavérico de la víctima y el resultado forense para determinar las causas de su muerte.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los implicados.