En estado crítico dos policías heridos en enfrentamiento en Chamelecón

Uno de los agentes sufrió una herida por arma de fuego en el abdomen y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, donde será sometido a dos intervenciones quirúrgicas por la gravedad de su condición.

San Pedro Sula, Honduras.- Tres agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos durante un enfrentamiento registrado en Chamelecón el pasado viernes se encuentran afectados en un centro asistencial de la ciudad.

Una segunda agente policial también permanece en la UCI tras haber sido intervenida quirúrgicamente en cuatro ocasiones, su estado es delicado y podría quedar en silla de ruedas.

El tercer agente resultó con lesión en una pierna que afectó un tendón. El enfrentamiento se produjo en las operaciones de vigilancia en la zona, donde se reporta presencia de estructuras criminales.

De hecho, un miembro de la Pandilla 18 murió durante el intercambio de disparos. Tras lo sucedido, la Policía mantiene operativos de vigilancia e intervención en todo el sector.