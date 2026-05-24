La Casa Blanca bajo cierre tras disparos contra un puesto de control de seguridad

Washington, Estados Unidos.- La Casa Blanca fue puesta bajo cierre de seguridad, después que una serie de disparos fueran escuchados en las inmediaciones. Los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban informando en ese momento en vivo sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán.

El Servicio Secreto dijo que investigaba las detonaciones efectuadas a las afueras del complejo de la Casa Blanca, donde se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump.

“Estamos al tanto de los reportes sobre disparos cerca de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW, y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno”, adelantó en su cuenta de X la agencia federal.

Los sonidos fueron captados por las cámaras de ABC News, que obligaron a una reportera a agacharse y buscar refugio.