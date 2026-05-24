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La Casa Blanca bajo cierre tras disparos contra un puesto de control de seguridad

Los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados se desplazaban por la zona del jardín y bloquearon el acceso a la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 09:58
La Casa Blanca bajo cierre tras disparos contra un puesto de control de seguridad

Los sonidos fueron captados por las cámaras de ABC News, que obligaron a una reportera a agacharse y buscar refugio.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- La Casa Blanca fue puesta bajo cierre de seguridad, después que una serie de disparos fueran escuchados en las inmediaciones. Los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban informando en ese momento en vivo sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán.

El Servicio Secreto dijo que investigaba las detonaciones efectuadas a las afueras del complejo de la Casa Blanca, donde se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump.

“Estamos al tanto de los reportes sobre disparos cerca de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW, y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno”, adelantó en su cuenta de X la agencia federal.

Los sonidos fueron captados por las cámaras de ABC News, que obligaron a una reportera a agacharse y buscar refugio.

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Los miembros del cuerpo de prensa que se encontraban informando en el Jardín Norte de la sede del Ejecutivo estadounidense sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente horas antes, fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a EFE.

Una vez dentro, se indicó a los reporteros que buscaran refugio en el lugar, mientras los agentes del Servicio Secreto gritaban "¡tírense al suelo!" y alertaban sobre "disparos", detalló CNN.

Los periodistas informaron que se pudo observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados mientras se desplazaban por la zona del jardín en mención y bloquearon el acceso a la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca.

El hecho se registra casi un mes después que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Trump.

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Redacción web
Agencia EFE

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