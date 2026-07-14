"Lo maté por suerte": El frío relato de hombre que confesó matar a niño de 11 años en Colón

Colón, Honduras.- En las últimas horas de este martes 14 de julio, las autoridades capturaron a un hombre señalado por matar a puñaladas a un niño de apenas 11 años de edad, mientras dormía en una hamaca en el municipio de Balfate, en el departamento de Colón.
De acuerdo con el reporte preliminar de los hechos, la víctima fue identificada como José Ramón Gutiérrez Maldonado, quien fue atacado a sangre fría mientras descansaba.
El homicida fue identificado como José Efrain Armijo. Según la versión de testigos, ingresó a la propiedad en la que se encontraba el menor y sin mediar palabras lo apuñaló.
Tras el terrible crimen, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo para dar con el paradero del hechor, logrando su localización y arresto.
El sospechoso, a quien los pobladores señalan de padecer de padecer de sus facultades mentales, fue trasladado de inmediato a una posta policial de Tocoa, Colón.
Mientras estaba siendo trasladado por los agentes policiales, algunos periodistas le preguntaron directamente por qué mató al niño, a lo que respondió que fue "por suerte".
El acusado también dijo estar bajo los efectos de "cosas malas" (estupefacientes) cuando cometió el crimen que ha conmocionado a los pobladores de la zona.
De momento, las autoridades se encuentran investigando el caso para determinar las causas detrás del asesinato del menor. Se espera que las autoridades brinden mayores detalles del caso en las próximas horas.