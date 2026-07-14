"Lo maté por suerte": El frío relato de hombre que confesó matar a niño de 11 años en Colón

Colón, Honduras.- En las últimas horas de este martes 14 de julio, las autoridades capturaron a un hombre señalado por matar a puñaladas a un niño de apenas 11 años de edad, mientras dormía en una hamaca en el municipio de Balfate, en el departamento de Colón.

De acuerdo con el reporte preliminar de los hechos, la víctima fue identificada como José Ramón Gutiérrez Maldonado, quien fue atacado a sangre fría mientras descansaba.

El homicida fue identificado como José Efrain Armijo. Según la versión de testigos, ingresó a la propiedad en la que se encontraba el menor y sin mediar palabras lo apuñaló.