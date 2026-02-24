Hombre mata a mujer tras intentar abusar sexualmente de ella en Curarén

Curarén, Honduras.- Un hecho violento conmocionó a los habitantes de la aldea Victoria, en el municipio de Curarén, departamento de Francisco Morazán, luego de que una mujer fuera víctima de un brutal ataque con arma blanca que le costó la vida.

La víctima fue identificada como Catalina Vásquez Vásquez, de 55 años, quien habría sido agredida con varios machetazos por un hombre que, según información preliminar, intentó abusar sexualmente de ella. El ataque ocurrió en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.