Hombre mata a mujer tras intentar abusar sexualmente de ella en Curarén

El hijo de la víctima también fue herido de gravedad por el detenido, por lo que fue llevado a un centro asistencial. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indaga sobre el hecho

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 08:41
Tras el hecho, los pobladores avisaron a la Policía Nacional de Honduras.

 Foto: Cortesía.

Curarén, Honduras.- Un hecho violento conmocionó a los habitantes de la aldea Victoria, en el municipio de Curarén, departamento de Francisco Morazán, luego de que una mujer fuera víctima de un brutal ataque con arma blanca que le costó la vida.

La víctima fue identificada como Catalina Vásquez Vásquez, de 55 años, quien habría sido agredida con varios machetazos por un hombre que, según información preliminar, intentó abusar sexualmente de ella. El ataque ocurrió en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

En medio de la agresión, su hijo Marcos Vásquez, de 17 años, acudió en su auxilio tras escuchar los gritos de su madre. El menor intentó defenderla, pero también fue atacado con el mismo machete, resultando gravemente herido. Fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Tras el hecho, agentes policiales desplegaron un operativo en la zona que permitió la captura del presunto responsable pocas horas después. El detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar cargos de feminicidio y por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio del menor.

El crimen ha generado consternación entre los pobladores de la comunidad, quienes exigen que el caso no quede impune y se haga justicia por la muerte de Catalina Vásquez y las lesiones causadas a su hijo.

