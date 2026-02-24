Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso

Valeria Alvarado Borjas, joven de 20 años y estudiante de Medicina que desapareció el pasado 15 de febrero en El Progreso y fue encontrada sin vida el domingo anterior, ha causado indignación en Honduras. Estas son las actualizaciones más recientes del caso.
De acuerdo con las investigaciones, la joven fue interceptada y llevada por la fuerza cuando abordaba su vehículo, tras pasear a su perro en El Progreso, ciudad donde era originaria y residente.
Por este crimen hay dos vinculados: Ariel Alexander Boquín Chávez y Dennis Alexander Galván, este último sospechoso de cometer varios delitos similares. A continuación, lo más reciente que se conoce sobre los imputados.
Las autoridades aseguran que ambos sospechosos serían miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) e implicados en secuestro, agresiones sexuales, homicidio y robo de vehículos en el Valle de Sula.
En el caso de Dennis, está vinculado a varios hechos similares, con registros en 2025. Presuntamente interceptaba a sus víctimas, las obligaba a realizar transferencias electrónicas y las despojaba de sus pertenencias.
El cuerpo de la joven de 20 años presentaba tres impactos de bala y fue hallado con las manos atadas, en estado de descomposición. Las autoridades aseguran que cuentan con testimonios y peritajes a dispositivos electrónicos que vinculan a los sospechosos con el hecho.
César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó que el móvil sigue bajo investigación, pero explicó que los sospechosos habrían realizado un seguimiento previo a Valeria.
Según Ruiz, tras ser interceptada, la joven fue privada de su libertad para posiblemente “abusar de ella, como han hecho con otras de sus víctimas”. Esta hipótesis no ha sido confirmada por Medicina Forense.
Las autoridades indicaron que los criminales nunca solicitaron dinero a cambio de la liberación de Valeria Alvarado, por lo que se descarta el delito de secuestro con fines de rescate.
El cuerpo de Valeria fue retirado de la morgue de San Pedro Sula y sepultado por sus familiares rápidamente en el cementerio de El Progreso.