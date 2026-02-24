  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso

Las investigaciones preliminares indican que Valeria Alvarado habría sido víctima de un presunto violador en serie. Su cuerpo fue hallado con tres impactos de bala

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 07:25
Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso
1 de 10

Valeria Alvarado Borjas, joven de 20 años y estudiante de Medicina que desapareció el pasado 15 de febrero en El Progreso y fue encontrada sin vida el domingo anterior, ha causado indignación en Honduras. Estas son las actualizaciones más recientes del caso.

 Foto: Generada con IA
Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso
2 de 10

De acuerdo con las investigaciones, la joven fue interceptada y llevada por la fuerza cuando abordaba su vehículo, tras pasear a su perro en El Progreso, ciudad donde era originaria y residente.

 Foto: Redes sociales
Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso
3 de 10

Por este crimen hay dos vinculados: Ariel Alexander Boquín Chávez y Dennis Alexander Galván, este último sospechoso de cometer varios delitos similares. A continuación, lo más reciente que se conoce sobre los imputados.

 Foto: Redes sociales
Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso
4 de 10

Las autoridades aseguran que ambos sospechosos serían miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) e implicados en secuestro, agresiones sexuales, homicidio y robo de vehículos en el Valle de Sula.

 Foto: Redes sociales
Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso
5 de 10

En el caso de Dennis, está vinculado a varios hechos similares, con registros en 2025. Presuntamente interceptaba a sus víctimas, las obligaba a realizar transferencias electrónicas y las despojaba de sus pertenencias.

 Foto: Redes sociales
Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso
6 de 10

El cuerpo de la joven de 20 años presentaba tres impactos de bala y fue hallado con las manos atadas, en estado de descomposición. Las autoridades aseguran que cuentan con testimonios y peritajes a dispositivos electrónicos que vinculan a los sospechosos con el hecho.

 Foto: Redes sociales
Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso
7 de 10

César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó que el móvil sigue bajo investigación, pero explicó que los sospechosos habrían realizado un seguimiento previo a Valeria.

 Foto: Redes sociales
Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso
8 de 10

Según Ruiz, tras ser interceptada, la joven fue privada de su libertad para posiblemente “abusar de ella, como han hecho con otras de sus víctimas”. Esta hipótesis no ha sido confirmada por Medicina Forense.

 Foto: Redes sociales
Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso
9 de 10

Las autoridades indicaron que los criminales nunca solicitaron dinero a cambio de la liberación de Valeria Alvarado, por lo que se descarta el delito de secuestro con fines de rescate.

 Foto: Redes sociales
Tenía tres impactos de bala y sus manos atadas: investigan si Valeria fue víctima de abuso
10 de 10

El cuerpo de Valeria fue retirado de la morgue de San Pedro Sula y sepultado por sus familiares rápidamente en el cementerio de El Progreso.

 Foto:EL HERALDO
Cargar más fotos