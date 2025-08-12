Violencia vicaria: hombre se quitó la vida junto a su hijo de 2 años: "Así tú lo quisiste, gracias por todo"

La comunidad de Telanza, municipio de El Factor, en República Dominicana, se encuentra devastada porque un padre mató a su propio hijo de dos años y luego se quitó la vida. ¿Por qué lo hizo? Aquí los detalles del lamentable caso.
El agresor fue identificado como Melanio López Núñez, conocido como "Buri".
El pequeño de tan solo dos años de edad fue identificado preliminarmente como Malvin.
Según el reporte de las autoridades, Melanio se había llevado al niño de dos años, permaneciendo desaparecido por varios días, hasta que fueron hallados muertos el pasado sábado 9 de agosto, en la comunidad de Telanza.
De acuerdo con el testimonio de personas que conocían a los fallecidos, la tragedia se derivó desde que la pareja de Melanio decidió dejarlo, ya que presuntamente la golpeaba.
Cabe mencionar que antes de cometer el crimen y suicidio, Melanio le envió un video a la madre del menor, identificada como Willianny para decirle: "Así tú lo quisiste, gracias por todo". En el clip se le ve con una soga en el cuello, mientras que al fondo se escucha el llanto desesperado del niño.
La madre del menor se encuentra devastada, pues arguye que la madre de su pareja le impidió llevarse al pequeño de dos años y a su hermana, dejando entrever que se pudo haber evitado la tragedia.
Por su parte, la madre de Melanio alega que ella pensaba que su hijo se había llevado al menor para comprarle jugos, no para quitarle la vida.
Las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos que posteriormente fueron trasladados a la morgue, después fueron entregados a sus familiares, quienes los velaron en la Funeraria Municipal El Factor.
Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos, y las causas exactas del acto siguen siendo objeto de investigación.
Vecinos y residentes de Telanza expresaron su conmoción por la situación, recordando que la comunidad siempre ha sido tranquila y que hechos como estos generan un profundo impacto social en la población.
"Tenía que ahorcarse solo". "Nos sentimos muy adoloridos en el municipio de El Factor", manifestaron algunas personas presentes en el velatorio del menor y su padre. Este caso ha sido catalogado como violencia vicaria (a veces denominada violencia por sustitución) que es una expresión aplicada en el ámbito de la violencia de género contra la mujer en la que un hombre ataca a la hija o hijo de una madre con el objetivo de causarle dolor.