Violencia vicaria: hombre se quitó la vida junto a su hijo de 2 años: "Así tú lo quisiste, gracias por todo"

"Tenía que ahorcarse solo". "Nos sentimos muy adoloridos en el municipio de El Factor", manifestaron algunas personas presentes en el velatorio del menor y su padre. Este caso ha sido catalogado como violencia vicaria (a veces denominada violencia por sustitución) que​ es una expresión aplicada en el ámbito de la violencia de género contra la mujer en la que un hombre ataca a la hija o hijo de una madre con el objetivo de causarle dolor.