Juan Ayala es la víctima número 20 de la masacre en una finca de Rigores, Colón

Colón, Honduras.- Como Juan Ángel Ayala fue identificado la última víctima en la masacre registrada el jueves en una finca de palma africana en la aldea de Rigores, del municipio de Trujillo, departamento de Colón. El cuerpo sin vida de don Ayala fue hallado en la finca, al igual que el resto de las víctimas, de acuerdo con las autoridades. La tragedia ocurrió cuando hombres armados y vestidos con uniformes policiales llegaron a la finca cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana.

Según versiones de los testigos, el hecho criminal ocurrió a eso de las 6:00 am del jueves, cuando los hombres armados llegaron, les ordenaron ponerse de rodillas y les dispararon. “Unos quisieron huir y fueron alcanzados por las balas, otros corrieron en medio de las plantaciones” dijo a EL HERALDO uno de los testigos que logró salir.

Varias de las víctimas tenían impactos de bala en la cabeza; algunos quedaron con el rostro desfigurado por los disparos, mientras en la escena se observaban pertenencias como gorras, zapatos y mochilas que los campesinos llevaban para su jornada de trabajo. La mayoría de 20 víctimas fueron sepultadas el viernes en un cementerio de Rigores en medio del llanto y la exigencia de justicia de sus familiares.

Las otras víctimas identificadas

Las víctimas identificadas son: José Ramón Argueta Ventura, de 56 años; Gerson Adonay Ramos Paz, de 16; Edgar Francisco Hernández Díaz, de 45; Santos Trinidad Díaz Suchite, de 46; Elder Obeniel Esquivel García, de 18; Martín Ramos Mendoza, de 61; y Wilmer Vidal Suchite García, de 24 años. Asimismo, fueron identificados Elmer Marín Suchite García, de 26 años; Kelvin Gustavo Cárcamo Canán, de 24; Christian Eduardo Galdames Núñez, de 22; Carlos Joel Milla Pineda, de 14; Santos Augusto Zelaya Martínez, de 58; José Eduardo Miranda Matute, de 14; y Mirza Yackelin Rodríguez Perdomo, de 33 años. También figuran entre las víctimas Miriam Janeth Rodríguez Dubón, de 30 años; María Linda Rodríguez Dubón, de 28; Hilario Cardona Murillo, de 54; Edilson Oquelí Gómez Euceda, de 30; y un hombre identificado preliminarmente como José Luis Mendoza Rivas, sumándose ahora Juan Ángel Ayala. Entre los fallecidos figuran menores de edad, jóvenes y adultos, así como tres hermanas que perdieron la vida durante el ataque armado, hecho que ha generado profunda consternación entre los habitantes de la zona.

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