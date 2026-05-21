Cronología de la masacre en Colón: “Quisieron huir y fueron alcanzados por las balas”

La brutal masacre desató una reacción de emergencia del Gobierno, que ordenó una intervención inmediata en todo el Bajo Aguán con despliegue de policías, militares, fiscales e instituciones estatales.Tras una reunión de alto nivel entre representantes de la Secretaría de Seguridad, Fuerzas Armadas, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio Público e Instituto Nacional Agrario (INA), el Ejecutivo activó un protocolo de actuación interinstitucional para intentar contener la escalada criminal en una de las zonas más conflictivas del país.El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, que “los hechos se produjeron en un contexto de violencia y criminalidad endémica en esta zona, generados por estructuras criminales que causan pánico, histeria colectiva y terror en la población”.“Las acciones inmediatas contemplan el desplazamiento ya en marcha de fiscales especiales, investigadores y otros actores del Estado presentes en el territorio para el esclarecimiento de los hechos y la persecución penal de los responsables”, detalló.Pese a la magnitud del hecho, las propias autoridades reconocieron que al momento de anunciar la intervención no tenían claridad oficial sobre el número exacto de víctimas ni sobre el paradero de los cuerpos.El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, admitió que cuando la Policía llegó a la escena ya no estaban los cadáveres.El funcionario explicó que existe la posibilidad de que los cuerpos hayan sido retirados por pobladores, compañeros de trabajo o incluso por los mismos responsables del ataque.“Probablemente estos fueron retirados por compañeros de trabajo, personas de las comunidades o por las mismas estructuras criminales que cometieron el hecho”, dijo.También confirmó que hasta ese momento no se había ejecutado ninguna captura. “Tampoco hay capturas”, reconoció.Velásquez aseguró que las investigaciones preliminares apuntan a grupos criminales fuertemente armados que han mutado sus actividades ilícitas.