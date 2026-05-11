L 3,000 millones en deudas dejó administración anterior, revela ministro Gerzon Velásquez

Tegucigalpa, Honduras.- El común denominador de la herencia dejada por la administración de la expresidenta de la República, Xiomara Castro, pareciera que tiene que ver con deudas; este día fue el actual ministro de seguridad, Gerzon Velásquez, quién reveló el nivel de endeudamiento con el que recibió ese despacho de Estado.

Con motivo de los 100 días de gestión al frente de la Secretaría de Seguridad, el comisionado general en condición de retiro, Gerzon Velásquez, compartió los logros obtenidos en materia operativa; pero no dejó de expresar la situación financiera que heredó de la gestión de su colega, el comisionado general, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez.

"Hemos recibido una Secretaría de Seguridad desordenada, con deudas, con obras detenidas y con servicios esenciales debilitados. No obstante, estamos poniendo orden y avanzamos con resultados concretos; por supuesto que hay grandes desafíos, es decir, no todo está perfecto, pero estamos organizándonos", declaró.

Velásquez confirmó que "recibimos deudas por cerca de los tres mil millones de lempiras, especialmente por salarios no honrados a cuatro promociones (de oficiales y agentes) que ingresaron el año pasado y que se graduaron, dos de ellas el año pasado y dos este año (2026)".