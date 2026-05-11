14 detenidos vinculados con la Pandilla 18 deja operación de la ATIC y de la Policía Militar

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 11 detenidos -más la notificación de tres personas que ya guardan prisión- fue el resultado de una operación para combatir los delitos de extorsión y el tráfico de drogas, encabezada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y por la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Las acciones estaban encaminadas a combatir el actuar delictivo de la Pandilla 18, para lo que se efectuaron 19 allanamientos de morada, 18 en igual número de colonias, algunas aldeas y un mercado de la capital; y uno más en la ciudad de Choluteca. Estas se realizaron en las colonias El Pedregal, Los Zorzales, Óscar A. Flores, Francisco Murillo Soto, San José de la Vega, Altos de San José, Centroamérica Este, Nueva Orocuina, Altos de Los Laureles, El Pedregalito, 3 de Mayo, Nueva Capital, Estados Unidos, El Sitio, Reynel Fúnez, aldea Germania, aldea El Chimbo y mercados de Comayagüela. Los operativos fueron dirigidos por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) adscrito a la ATIC, con apoyo de la PMOP; dando cumplimiento a órdenes de arresto, se ejecutaron inspecciones atendiendo el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP), por los delitos de asociación para delinquir, extorsión, tráfico de drogas agravado y terrorismo.

Los detenidos

De los 11 aprehendidos, diez tenían orden de captura pendiente, girado por el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, de la capital de la República. Estos responden a los nombres de: Héctor Leonel Ordóñez Escalante, Claudio Andrée Durón Matamoros, Keydi. Jazmín Velásquez Rivera, Marvin Josué Závala González, Julián Moisés Galo Maldonado, Carlos Miguel Ordóñez Díaz, José Javier Gutiérrez Gutiérrez y Derys Antonio Turcios Pineda; todos capturados en la capital. Además, Juan Bautista García Castillo y Christian José Zelaya Portillo; ambos arrestados en la ciudad de Choluteca, también con orden de captura vigente. Entre tanto, le dieron detención infraganti o en flagrancia, a Martha Yamalí Aguilera Lara. A ella le decomisaron: 20 paquetes de una onza de cocaína, aproximadamente 32,000 lempiras en billetes de varias denominaciones, documentos con registros de control de pagos de presunta extorsión, cuatro teléfonos móviles y una computadora portátil.

Además, la ATIC ejecutó la orden de captura de Carlos Humberto Sánchez García, Digna Raquel Salgado Juárez y José Arturo Hernández Rodríguez; presos en distintos centros penales del país; pero vinculados con los actos delictivos que supuestamente cometían los aprehendidos que estaban en libertad.

Detrás de otros siete

Jaime Quintanilla, director de la ATIC, confirmó: "Hemos llevado a cabo el día de hoy una operación en la cual se tenía como objetivo la captura de 21 personas, a las que el Juzgado emitió orden de captura, de las cuales tenemos capturadas a 14 personas en este momento". Añadió que las investigaciones iniciaron desde el año 2023, y permitieron la identificación, la ejecución de su captura y sacarlos de circulación del ambiente delictivo en el que se desenvolvían. Quintanilla aseguró que "sobre ellos, la Fiscalía había solicitado orden de captura porque la investigación había determinado que estas personas estaban extorsionando y amenazando a la gente para que hiciera el pago del 'impuesto de guerra'".

En el requerimiento fiscal están incluidas 21 personas, pero este lunes solo fueron detenidas 11, más tres que ya están recluidas. Los equipos de la ATIC y de la PMOP continúan tras la pista de los siete restantes, aseveró el funcionario.

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