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Mujer descubre tijeras olvidadas en su abdomen siete meses después de cirugía estética

Una mujer de 53 años denunció que un cirujano le dejó olvidadas unas tijeras quirúrgicas dentro de su abdomen tras realizarle una abdominoplastia en una clínica privada de Nápoles, Italia.

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 14:52
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Una mujer de 53 años denunció que un cirujano le dejó olvidadas unas tijeras quirúrgicas dentro de su abdomen. Esto es lo que se sabe del caso.

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La intervención estética se llevó a cabo en Italia el 25 de octubre de 2025. Sin embargo, poco después de recibir el alta médica y regresar a la casa de sus padres, comenzó a experimentar fuertes dolores y malestar.

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Según medios italianos, la paciente incluso perdió el conocimiento tras la operación, por lo que decidió comunicarse con un número de emergencia para pedir ayuda médica.

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Posteriormente, la mujer contactó al cirujano responsable de la cirugía, quien inicialmente consideró que los síntomas correspondían a molestias normales del proceso postoperatorio.

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El médico ordenó algunos exámenes que revelaron una infección en el abdomen. Tras conocer los resultados, le recetó antibióticos con la esperanza de controlar el problema.

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A pesar del tratamiento, la salud de la paciente no mejoró y durante varios meses continuó sufriendo dolor y complicaciones físicas derivadas de la intervención.

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Siete meses después de la operación, específicamente el 7 de mayo, la mujer decidió acudir a otro centro médico en Nápoles para someterse a nuevas pruebas diagnósticas.

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Los exámenes realizados en ese lugar detectaron la presencia de unas tijeras quirúrgicas dentro de su abdomen, hecho que habría causado la infección y el constante malestar.

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De acuerdo con reportes de medios italianos, el médico que descubrió el objeto informó directamente al cirujano que realizó la operación, en lugar de remitir de inmediato a la paciente a una cirugía de emergencia.

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Actualmente, la mujer cuenta con representación legal y apoyo de la Fundación Domenico Caliendo. Además, planea someterse próximamente a una nueva cirugía para retirar las tijeras, mientras su caso genera indignación en Italia.

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