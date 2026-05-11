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Paralizan ruta de buses hacia Tiloarque por nuevas amenazas de extorsión

Más de 60 unidades dejaron de operar en Tegucigalpa luego de que transportistas denunciaron intimidaciones y exigencias de pago por parte de estructuras criminales

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 08:27
Paralizan ruta de buses hacia Tiloarque por nuevas amenazas de extorsión

Los conductores paralizaron las unidades de transporte la mañana de este lunes por extorsión.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- El servicio de transporte público hacia el sector de Tiloarque, en Tegucigalpa, fue suspendido este lunes luego de que conductores denunciaran nuevas amenazas relacionadas con el cobro de extorsión.

Según información preliminar, al menos 63 unidades dejaron de operar después de que varios transportistas recibieran mensajes intimidatorios acompañados de advertencias violentas, en los que supuestamente se les exigía dinero para continuar trabajando en la ruta.

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La situación generó preocupación entre los conductores, quienes decidieron paralizar labores por temor a represalias contra sus vidas y las de sus familias.

Los afectados manifestaron que constantemente son víctimas de amenazas por parte de grupos criminales y señalaron que, además de los pagos extorsivos, también enfrentan asaltos frecuentes durante las jornadas de trabajo.

Ante el clima de inseguridad, los transportistas solicitaron mayor presencia policial y medidas de protección que les permitan retomar operaciones sin poner en riesgo su integridad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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