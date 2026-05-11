Paralizan ruta de buses hacia Tiloarque por nuevas amenazas de extorsión

Según información preliminar, al menos 63 unidades dejaron de operar después de que varios transportistas recibieran mensajes intimidatorios acompañados de advertencias violentas, en los que supuestamente se les exigía dinero para continuar trabajando en la ruta.

Tegucigalpa, Honduras.- El servicio de transporte público hacia el sector de Tiloarque, en Tegucigalpa , fue suspendido este lunes luego de que conductores denunciaran nuevas amenazas relacionadas con el cobro de extorsión.

La situación generó preocupación entre los conductores, quienes decidieron paralizar labores por temor a represalias contra sus vidas y las de sus familias.

Los afectados manifestaron que constantemente son víctimas de amenazas por parte de grupos criminales y señalaron que, además de los pagos extorsivos, también enfrentan asaltos frecuentes durante las jornadas de trabajo.

Ante el clima de inseguridad, los transportistas solicitaron mayor presencia policial y medidas de protección que les permitan retomar operaciones sin poner en riesgo su integridad.