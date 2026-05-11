Ataque con machete deja tres policías heridos durante operativo en Sulaco

El hecho ocurrió alrededor de las 7:40 pm, luego de que las autoridades recibieron una denuncia a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que motivó el despliegue de un operativo policial en la zona.

Sulaco, Yoro.- Tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos con arma blanca durante una intervención realizada la noche del domingo en la aldea Las Pilas, municipio de Sulaco, Yoro.

Según los informes preliminares, mientras los uniformados desarrollaban acciones de saturación en la comunidad, un hombre armado con un machete reaccionó de manera agresiva cuando intentaban requerirlo.

En medio del altercado, el individuo atacó a los agentes y les provocaron varias heridas, por lo que fue necesario trasladar a los tres policías de emergencia al Hospital de Yoro para recibir asistencia médica.

Entre los lesionados se encuentra un agente con rango de clase I, quien sufrió una herida de consideración en una de sus piernas, la cual habría comprometido la vena femoral, de acuerdo con información oficial.

Las autoridades no detallaron si el sospechoso fue capturado tras el ataque, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.