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Ataque con machete deja tres policías heridos durante operativo en Sulaco

Los agentes fueron agredidos por un hombre armado mientras realizaban un operativo de saturación en la aldea Las Pilas, Yoro; uno de los uniformados sufrió una lesión de gravedad en la pierna

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 06:33
Ataque con machete deja tres policías heridos durante operativo en Sulaco

Los elementos de la Policía Nacional heridos fueron llevados hasta un centro asistencial.

 Foto: Cortesía.

Sulaco, Yoro.- Tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos con arma blanca durante una intervención realizada la noche del domingo en la aldea Las Pilas, municipio de Sulaco, Yoro.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:40 pm, luego de que las autoridades recibieron una denuncia a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que motivó el despliegue de un operativo policial en la zona.

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Según los informes preliminares, mientras los uniformados desarrollaban acciones de saturación en la comunidad, un hombre armado con un machete reaccionó de manera agresiva cuando intentaban requerirlo.

En medio del altercado, el individuo atacó a los agentes y les provocaron varias heridas, por lo que fue necesario trasladar a los tres policías de emergencia al Hospital de Yoro para recibir asistencia médica.

Entre los lesionados se encuentra un agente con rango de clase I, quien sufrió una herida de consideración en una de sus piernas, la cual habría comprometido la vena femoral, de acuerdo con información oficial.

Las autoridades no detallaron si el sospechoso fue capturado tras el ataque, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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