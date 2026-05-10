Menor de 7 años muere tras ser embestida por un vehículo en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Una menor de 7 años de edad murió este domingo -10 de mayo- tras ser atropellada por un vehículo en un trágico accidente ocurrido en el municipio de San Juan, Intibucá.

El hecho ocurrió cuando la menor se encontraba junto a su madre y su hermano de apenas 4 años e intentaban bajarse de una mototaxi.

Según la información preliminar, una camioneta color gris chocó por la parte trasera a la mototaxi y posteriormente embistió a las víctimas.