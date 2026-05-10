Menor de 7 años muere tras ser embestida por un vehículo en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Una menor de 7 años de edad murió este domingo -10 de mayo- tras ser atropellada por un vehículo en un trágico accidente ocurrido en el municipio de San Juan, Intibucá.
El hecho ocurrió cuando la menor se encontraba junto a su madre y su hermano de apenas 4 años e intentaban bajarse de una mototaxi.
Según la información preliminar, una camioneta color gris chocó por la parte trasera a la mototaxi y posteriormente embistió a las víctimas.
Producto del fuerte impacto, la menor perdió la vida, mientras que su madre, identificada como Brenda Gómez, y el pequeño de 4 años resultaron heridos.
Ambos fueron trasladados a un hospital de San Juan, donde permanecen estables y fuera de peligro, debido a que únicamente presentaron lesiones leves, de acuerdo con reportes preliminares.
Las autoridades confirmaron la detención de la conductora señalada como presunta responsable del accidente, identificada como Dani Marilú Sánchez Hernández.
De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que la conductora podría haber estado bajo los efectos del alcohol.
A la imputada se le podrían formular cargos por conducción temeraria, homicidio imprudente y daños a la propiedad privada.
Personal de Medicina Forense y agentes policiales permanecían en la escena realizando el levantamiento del cuerpo de la menor y las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.