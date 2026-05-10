Buscan a Valeria Nicol Ramos Flores, desaparecida en el barrio Lempira de Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Familiares buscan desesperadamente a la joven Valeria Nicol Ramos Flores, de 19 años de edad, quien habría desaparecido ayer sábado -09 de mayo- en el barrio Lempira de Comayagüela.

De acuerdo con la información proporcionada por sus parientes, la joven desapareció alrededor de las 7:15 de la mañana, sin que hasta el momento se tenga rastro de su paradero.

Al momento de su desaparición, Valeria vestía jeans azul y una camisa floreada, según detallaron en la alerta difundida para su localización.

Los familiares hicieron un llamado urgente a la población para apoyar en su búsqueda y compartir la información, con el objetivo de dar con su paradero lo más pronto posible.

Además, indicaron que la joven presenta una condición cognitiva especial, con "una edad mental aproximada a la de una niña de 9 años", por lo que vecinos del barrio Lempira también se han sumado a la búsqueda, difundiendo su fotografía y características físicas en redes sociales.

"Quien brinde información sobre el paradero de la joven Valeria Nicol Ramos Flores, menor de edad, puede comunicarse al 911 o al 9532-9157. Se ofrece recompensa", publicaron en sus redes sociales