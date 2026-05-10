Capturan a hondureño deportado de EE UU por delito de homicidio

Cortés, Honduras.- Arnold Francisco Corea Santos, de 26 años, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) al arribar a Honduras en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos, tras una alerta roja internacional por suponerlo responsable del delito de homicidio.

La detención se ejecutó en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en el municipio de La Lima, Cortés, minutos después de que el sospechoso descendiera de la aeronave.

De acuerdo con las autoridades, Corea Santos era requerido por los tribunales de justicia hondureños por un crimen ocurrido en el año 2021 en el occidente del país.