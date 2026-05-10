Capturan a hondureño deportado de EE UU por delito de homicidio

Cortés, Honduras.- Arnold Francisco Corea Santos, de 26 años, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) al arribar a Honduras en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos, tras una alerta roja internacional por suponerlo responsable del delito de homicidio.
La detención se ejecutó en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en el municipio de La Lima, Cortés, minutos después de que el sospechoso descendiera de la aeronave.
De acuerdo con las autoridades, Corea Santos era requerido por los tribunales de justicia hondureños por un crimen ocurrido en el año 2021 en el occidente del país.
El capturado es originario del municipio de La Campa, departamento de Lempira, y se desempeñaba como jornalero, según el informe brindado por la DPI.
Las investigaciones establecen que el 20 de marzo de 2021 la víctima, identificada como Edwin Romario Orellana Sánchez, se conducía junto a un testigo desde la aldea Mataras hacia San Juan, Intibucá.
En ese trayecto, ambos habrían sido interceptados por el ahora detenido, quien presuntamente realizó disparos al aire antes de acercarse al vehículo.
Posteriormente, según el expediente investigativo, el sospechoso disparó directamente contra Orellana Sánchez, provocándole la muerte en el lugar.
La captura fue realizada por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras, dependencia adscrita a la DPI, luego de mantenerse activa una alerta internacional en su contra.
Tras su detención, a Arnold Francisco Corea Santos se le leyeron sus derechos conforme a ley y será remitido ante la autoridad judicial correspondiente para responder por el delito que se le imputa.