Obras de ampliación del puente Germania avanzan un 15 %; estaría listo en cinco meses

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto de ampliación del puente Germania, ubicado en la salida al sur, registra un avance físico del 15 %, según informaron autoridades de la empresa constructora Conacsa, que ejecuta la obra en esta vía por donde circulan unos 42 mil vehículos diarios. De acuerdo con los responsables del proyecto, ya se encuentran en fabricación las vigas estructurales y se ejecutan trabajos simultáneos en la base del puente, con miras a agilizar la colocación de los siguientes tramos en las próximas semanas. “Ahorita estamos preparando para la próxima semana, probablemente, una fundición de la aproximación del puente y la parte alta del puente. Ya las vigas de los otros tramos están en fabricación”, explicó Daniel Sansur, gerente de proyectos de Conacsa. En ese sentido, detalló que el cronograma contempla la instalación progresiva de los elementos estructurales, conforme avanza la producción de las piezas o vigas y el acondicionamiento de los espacios de montaje. “También estamos preparando tres losas para posteriormente colocar la losa de rodadura. Creo que en unos 15 o 20 días ya tendremos dos tramos del puente con su respectiva losa de rodadura, mientras esperamos el resto de las vigas”, indicó Sansur. Las autoridades del proyecto agregaron que, de forma paralela, continuarán las labores complementarias en los accesos y en la ampliación de carriles, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular en la zona intervenida.

“La idea es terminar el proyecto en unos cinco meses”, señaló Sansur, al referirse al tiempo estimado de entrega de la obra vial de ampliación de la salida al sur de Tegucigalpa, que conduce a los departamentos de Choluteca y Valle. El diseño contempla la implementación de un sistema de carril reversible, que permitirá optimizar el flujo vehicular según las horas de mayor circulación en la capital y su zona de influencia. “El concepto del proyecto es un carril reversible. En la mañana funcionarán dos vías en sentido sur hacia Tegucigalpa y, en la tarde, dos vías en sentido de Tegucigalpa hacia el sur, así es como se comporta el tráfico”, detalló Sansur a EL HERALDO. Para su funcionamiento, se prevé la instalación de señalización especial y dispositivos de control, así como el acompañamiento inicial de personal operativo para orientar a los conductores durante la adaptación al nuevo sistema. “Por un tiempo habrá personal orientando a la población para que la gente se acostumbre al funcionamiento del sistema”, agregó el ingeniero de Conacsa.

En el componente financiero, el proyecto ya presenta un avance del 35 %, debido principalmente a la adquisición anticipada de las estructuras o vigas que forman parte del histórico puente Germania. “Solo la compra de las vigas y accesorios representa alrededor de 15 millones de lempiras. El proyecto supera los 40 millones de lempiras”, explicó Sansur.

Además, detalló que actualmente se han instalado seis vigas y que se prevé la fabricación e incorporación de más piezas hasta completar un total de 18, mientras el avance físico visible se mantiene en 15 %, frente al mayor peso financiero ya ejecutado.

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