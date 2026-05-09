Cae "Bugy Boy", pandillero de la 18 con alto historial delictivo en la Flor del Campo

Tegucigalpa, Honduras.- Un integrante de la Pandilla 18, conocido en el mundo de las maras y pandillas con el alias de "Bugy Boy", fue capturado en las últimas horas, por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
La detención del pandillero se produjo en la colonia Flor del Campo de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Este responde al nombre de Bayron Josué Sánchez; con domicilio en el mismo sitio donde se dio el arresto.
Al momento de la aprehensión le decomisaron dinero en efectivo, supuestamente, producto del cobro de extorsión que realizaba; además de un teléfono celular y un arma de fuego, la cual será investigada para determinar si ha sido utilizada en algún hecho criminal.
La detención se llevó a cabo debido a labores de seguimiento y vigilancia ejecutadas por la Dipampco y elementos de la Unidad Metropolitana de Policía número tres, luego de recibir varias denuncias anónimas a través de la línea 143, por parte de los afectados, quienes manifestaron que Bayron Sánchez les exigía dinero como pago de extorsión.
Las investigaciones posteriores a las denuncias, detallan que el "Bugy Boy" exigía semanalmente fuertes sumas de dinero, amenazando a sus víctimas con quitarles la vida si no hacían efectivo el pago solicitado a nombre de la Pandilla 18.
Sus principales víctimas de extorsión eran operarios del sector transporte de pasajeros, dueños de pulperías y diferentes negocios ubicados en la colonia Flor del Campo y sectores aledaños.
Historial delictivo
Bayron Josué Sánchez cuentas en sus haberes con un rosario de delitos cometidos, acciones por las que fue capturado y enviado a prisión en al menos tres ocasiones.
El 10 de abril de 2018, fue aprehendido por el delito de tráfico de drogas. Quedó en libertad luego de ese arresto, y el 21 de marzo de 2029, sólo un año después, fue arrestado por el mismo dolo y por tenencia ilegal de municiones de uso prohibido o de guerra.
Una vez más fue detenido mediante una orden de captura por el delito de posesión ilícita de drogas, el 29 de marzo de 2025. Sin saber cómo es que esta persona recobra la libertad tan rápido; alías el “Bugy Boy” andaba en libertad a un año de haber sido detenido por los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras.
Hoy fue remitido al Juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en la avenida La Paz, en la capital de la República; acusado de porte ilegal de arma de fuego y extorsión, en perjuicio de testigos protegidos que interpusieron las denuncias.
La Dipampco pide a la población que, si está siendo objeto de amenazas por miembros de estas organizaciones criminales, se comunique a las líneas 143 o al +504 8992-7777, para interponer la denuncia correspondiente.