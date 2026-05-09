Cae "Bugy Boy", pandillero de la 18 con alto historial delictivo en la Flor del Campo

Tegucigalpa, Honduras.- Un integrante de la Pandilla 18, conocido en el mundo de las maras y pandillas con el alias de "Bugy Boy", fue capturado en las últimas horas, por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

La detención del pandillero se produjo en la colonia Flor del Campo de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Este responde al nombre de Bayron Josué Sánchez; con domicilio en el mismo sitio donde se dio el arresto.

Al momento de la aprehensión le decomisaron dinero en efectivo, supuestamente, producto del cobro de extorsión que realizaba; además de un teléfono celular y un arma de fuego, la cual será investigada para determinar si ha sido utilizada en algún hecho criminal.

La detención se llevó a cabo debido a labores de seguimiento y vigilancia ejecutadas por la Dipampco y elementos de la Unidad Metropolitana de Policía número tres, luego de recibir varias denuncias anónimas a través de la línea 143, por parte de los afectados, quienes manifestaron que Bayron Sánchez les exigía dinero como pago de extorsión.