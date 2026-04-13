Cae "La Madre", una presunta pandillera de la 18 que atemorizaba en Villa Adela

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer, que supuestamente tiene el rango denominado "Homgra" dentro de la Pandilla 18, fue capturada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
El arresto se concretó en la colonia Centroamericana de Comayagüela, en la zona del barrio Villa Adela.
La detenida responde al nombre de Cinthya Carolina Pineda Díaz, de 40 años de edad, conocida con el alias de “La Madre” dentro de esa organización criminal.
Al momento de la captura, las autoridades le decomisaron dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro de extorsiones, así como un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar amenazas extorsivas de parte de la Pandilla 18.
La detención se llevó a cabo tras labores de seguimiento y vigilancia, luego de que las autoridades recibieran múltiples denuncias a través de la línea 143, en las que se señalaba a la sospechosa de intimidar a sus víctimas para exigirles fuertes sumas de dinero.
Investigaciones
Según las investigaciones, la mujer exigía pagos semanales a cambio de no atentar contra la vida de las víctimas o la de sus familiares, advirtiendo que miembros de la Pandilla 18 ejecutarían represalias en caso de incumplimiento.
De acuerdo con los reportes policiales, las extorsiones estaban dirigidas principalmente a trabajadores del sector transporte, a propietarios de pulperías, talleres mecánicos, salones de belleza y otros pequeños negocios ubicados en el barrio Villa Adela, en Comayagüela.
Alias “La Madre” fue puesta a la orden de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescc0), para continuar con el proceso legal correspondiente por el delito de extorsión.
La Dipampco reiteró el llamado a la población a denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea 143 o al número celular 8992-7777.