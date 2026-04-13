Cae "La Madre", una presunta pandillera de la 18 que atemorizaba en Villa Adela

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer, que supuestamente tiene el rango denominado "Homgra" dentro de la Pandilla 18, fue capturada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

El arresto se concretó en la colonia Centroamericana de Comayagüela, en la zona del barrio Villa Adela.

La detenida responde al nombre de Cinthya Carolina Pineda Díaz, de 40 años de edad, conocida con el alias de “La Madre” dentro de esa organización criminal.

Al momento de la captura, las autoridades le decomisaron dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro de extorsiones, así como un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar amenazas extorsivas de parte de la Pandilla 18.