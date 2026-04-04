Caen dos pandilleros implicados en extorsión, sicariato y tráfico de drogas en SPS

Tegucigalpa, Honduras.-Dos miembros de la Pandilla 18, uno de ellos cabecilla de la estructura criminal, fueron capturados en la colonia Calpules de San Pedro Sula en posesión de armas de fuego, municiones y droga. Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), ejecutaron la acción en la que detuvieron a alias “Alegre” de 23 años de edad, sindicado como cabecilla de la Pandilla 18 desde hace 10 años.

El informe policial establece que formaba parte del grupo criminal desde los 13 años. Los investigadores informaron que “Alegre” es el responsable de girar órdenes para la comisión de delitos de extorsión, sicariato, venta y distribución de drogas en varios sectores de San Pedro Sula. De acuerdo con los antecedentes policiales, el detenido cuanta con un amplio historial delictivo, ya que había sido capturado el año 2016 por la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) por el delito de extorsión en la colonia Satélite.