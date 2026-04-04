Caen dos pandilleros implicados en extorsión, sicariato y tráfico de drogas en SPS

Tegucigalpa, Honduras.-Dos miembros de la Pandilla 18, uno de ellos cabecilla de la estructura criminal, fueron capturados en la colonia Calpules de San Pedro Sula en posesión de armas de fuego, municiones y droga.
Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), ejecutaron la acción en la que detuvieron a alias “Alegre” de 23 años de edad, sindicado como cabecilla de la Pandilla 18 desde hace 10 años.
El informe policial establece que formaba parte del grupo criminal desde los 13 años.
Los investigadores informaron que “Alegre” es el responsable de girar órdenes para la comisión de delitos de extorsión, sicariato, venta y distribución de drogas en varios sectores de San Pedro Sula.
De acuerdo con los antecedentes policiales, el detenido cuanta con un amplio historial delictivo, ya que había sido capturado el año 2016 por la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) por el delito de extorsión en la colonia Satélite.
En el 2017, fue capturado por los delitos de allanamiento de morada y privación de la libertad, mientras en los años 2018 y 2025, fue apresado por tráfico de drogas.
Mientras que el segundo detenido es conocido con el alias de “Quemado”, de 25 años de edad, miembro de ese grupo criminal desde hace siete años, y de acuerdo al informe era el encargado de la venta y distribución de drogas.
En la acción policial a los detenidos se les decomisó dos armas de fuego tipo pistolas con sus respectivos cargadores y proyectiles, 108 bolsitas con supuesta marihuana, una bolsa con marihuana, 14 cartuchos calibre 3.80 milímetros, 25 proyectiles calibre 7.62, apuntes extorsivos de ventas de drogas, dos teléfonos celulares y varios documentos de identificación.
Los dos arrestados fueron remitidos a la Fiscalía competente por suponerlos responsables de los delitos porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte de munición de uso prohibido y permitido, tráfico de drogas y asociación para delinquir.