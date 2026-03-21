Caen dos miembros de la Pandilla 18 acusados de cometer diversos delitos en La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras.-Mediante un operativo de saturación, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con policías de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), capturaron a dos miembros de la Pandilla 18 en la colonia Los Laureles, La Ceiba, Atlántida. Los detenidos han sido identificados con los alias de “El Zarco”, de 20 años de edad, de oficio motorista del transporte y miembro de la Pandilla 18 desde hace unos años.

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El segundo detenido ha sido identificado con el alias de “Checo” de 20 años de edad, también integrante de la estructura criminal. De acuerdo a las investigaciones realizadas, ambos sujetos se dedicaban a la venta y distribución de drogas y al momento de su detención portaban de manera ilegal un arma de fuego. En el operativo policial se les decomisó el arma tipo revólver, proyectiles y varios envoltorios de supuesta marihuana.

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