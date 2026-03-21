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Caen dos miembros de la Pandilla 18 acusados de cometer diversos delitos en La Ceiba

Agentes de la Policía Nacional ejecutaron el operativo en la colonia Los Laureles de La Ceiba, donde capturaron a los dos miembros de la Pandilla 18

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 11:56
Caen dos miembros de la Pandilla 18 acusados de cometer diversos delitos en La Ceiba

Los dos integrantes de la pandilla 18 fueron capturados en la colonia Los Laureles de La Ceiba, Atlántida, y fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Mediante un operativo de saturación, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con policías de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), capturaron a dos miembros de la Pandilla 18 en la colonia Los Laureles, La Ceiba, Atlántida.

Los detenidos han sido identificados con los alias de “El Zarco”, de 20 años de edad, de oficio motorista del transporte y miembro de la Pandilla 18 desde hace unos años.

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El segundo detenido ha sido identificado con el alias de “Checo” de 20 años de edad, también integrante de la estructura criminal.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, ambos sujetos se dedicaban a la venta y distribución de drogas y al momento de su detención portaban de manera ilegal un arma de fuego.

En el operativo policial se les decomisó el arma tipo revólver, proyectiles y varios envoltorios de supuesta marihuana.

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Los dos detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, por suponerlos responsables de los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego y continuar con el proceso judicial que establece la ley.

Las autoridades policiales instan a la población a interponer las denuncias a través de la línea de emergencia 911 o el número 143 en caso de que se registren actos criminales.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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