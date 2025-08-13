Capturan a cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras. — Cinco presuntos miembros de la estructura criminal Pandilla 18 fueron detenidos en un operativo ejecutado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia El Pedregal, de Comayagüela.
Entre los capturados se encuentran dos menores de edad, de 14 y 16 años, así como tres adultos de 23, 25 y 26 años. Todos son originarios y residentes de la zona donde se llevó a cabo el operativo.
Las autoridades informaron que los detenidos son señalados por su presunta participación en delitos de extorsión, tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego, tanto de uso permitido como prohibido, en perjuicio de un testigo protegido.
En el operativo se decomisó el siguiente material: Un arma de fuego tipo Mini Uzi, dos pistolas de diferentes calibres, dos cargadores de metal y 44 proyectiles sin percutir, 250 envoltorios con supuesta piedra de crack, 55 envoltorios con supuesta cocaína, 19 envoltorios con supuesta marihuana y tres teléfonos celulares.
Según la DPI, los detenidos son conocidos en el ámbito criminal con los alias “Asalto HGS”, “Sumiso HGS”, “Dominio” y “Bandida HGS” y cuentan con un historial delictivo por diversos ilícitos en distintas zonas del país.
Tras su captura, los sospechosos fueron remitidos a la autoridad competente para el proceso legal correspondiente.