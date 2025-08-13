Hombre amenazó con un cuchillo a una mujer para abusar sexualmente de ella en Nacaome

Nacaome, Valle.- La Policía Nacional capturó a un hombre señalado de haber abusado sexualmente de una mujer al amenazar su vida con un cuchillo en el municipio de Nacaome del departamento de Valle. El individuo acusado es un ayudante de albañil de 38 años, fue capturado en el barrio El Centro del municipio en mención.

De acuerdo al expediente judicial, el pasado 21 de mayo la víctima en horas de la noche salió de una fiesta de cumpleaños con dirección a su casa. Fue en ese momento que se encontró a su agresor, quien inicialmente se ofreció a acompañarla. La mujer aceptó de buena fe la supuesta ayuda del hombre, sin imaginar que este luego la tomaría por la fuerza y amenazaría con un arma blanca. El agresor sometió a su víctima hasta llevarla a un lugar desolado para ultrajarla. Además, le advirtió que la mataría si se atrevía a denunciarlo. Pese a la intimidación, el albañil fue denunciado, por lo que el Juzgado de Letras seccional en Amapala giró una orden de captura contra su persona el pasado 30 de junio, permitiendo así su aprehensión.

