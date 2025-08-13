  1. Inicio
Hombre amenazó con un cuchillo a una mujer para abusar sexualmente de ella en Nacaome

El individuo se acercó a la víctima ofreciendo acompañarla en su trayecto a casa en horas de la noche, pero luego la tomó por la fuerza para abusar de ella

  • 13 de agosto de 2025 a las 06:14
El sujeto fue arrestado en el barrio El Centro de Nacaome tras ser acusado de violar a una mujer en el pasado mes de mayo.

 Foto: Cortesía

Nacaome, Valle.- La Policía Nacional capturó a un hombre señalado de haber abusado sexualmente de una mujer al amenazar su vida con un cuchillo en el municipio de Nacaome del departamento de Valle.

El individuo acusado es un ayudante de albañil de 38 años, fue capturado en el barrio El Centro del municipio en mención.

De acuerdo al expediente judicial, el pasado 21 de mayo la víctima en horas de la noche salió de una fiesta de cumpleaños con dirección a su casa. Fue en ese momento que se encontró a su agresor, quien inicialmente se ofreció a acompañarla.

La mujer aceptó de buena fe la supuesta ayuda del hombre, sin imaginar que este luego la tomaría por la fuerza y amenazaría con un arma blanca.

El agresor sometió a su víctima hasta llevarla a un lugar desolado para ultrajarla. Además, le advirtió que la mataría si se atrevía a denunciarlo.

Pese a la intimidación, el albañil fue denunciado, por lo que el Juzgado de Letras seccional en Amapala giró una orden de captura contra su persona el pasado 30 de junio, permitiendo así su aprehensión.

Otra captura en Intibucá

Por otro lado, el pasado 11 de agosto se informó sobre el arresto de un hombre acusado de haber violado a una mujer San Miguelito, Intibucá.

La detención se realizó en la aldea Segua, siendo el acusado un sujeto de 21 años de edad quien se dedica a trabajos en el sector agrícola.

Tras su detención, los agentes policiales lo remitieron a las autoridades correspondientes para enfrentar la justicia.

