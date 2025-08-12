Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales

El auge de nuevas redes sociales no elimina el riesgo de que amistades o romances iniciados en línea terminen en tragedia. Solo en agosto se ha registrado en Honduras el caso de una menor de 14 años que fue violada por alguien a quien conoció en redes sociales y hoy se reportó la desaparición de dos menores de 13 y 15 años en San Pedro Sula tras ir a reunirse con alguien que conocieron en Tiktok.
Junio, 2012. En otro caso, en Tegucigalpa, una jovencita fue raptada por un "amigo" que conoció también en las redes sociales. La menor de 16 años desapareció sin dejar rastro.
Agosto, 2016. Reynaldo Castillo Hernández (37, izquierda) aparecía como Joseph Hernández en Facebook, para engañar a las menores de edad con su atractiva apariencia. Les prometía que las llevaría a Estados Unidos. Después de la primera cita, el hombre no las dejaba regresar a sus casas.
Diciembre, 2016. Eduar Hernández Alvarado, desapareció durante tres meses tras ir a una cita con una chica que conoció en Facebook. Sus hermanos lo buscaron desesperadamente, hasta el día que fue encontrado sin vida. Su osamenta hallada en el sector de Zarabanda de Santa Lucía.
Junio, 2017. Dos amigas, Maryori Suyapa Euceda (20) y Bessy Lorena Flores, fueron encontradas muertas y en un avanzado estado de putrefacción a orillas de un río en Tegucigalpa, después de pactar una cita con un desconocido mediante la red social.
Las jóvenes quedaron de verse en un centro comercial, pero nunca regresaron a casa y a pesar de que su familia las intentó localizar, su celular estaba apagado y los mensajes que les dejaron a través de la red social, donde probablemente conoció a su verdugo, no fueron respondidos.
Los cadáveres de las féminas fueron encontrados en la quebrada de la colonia Villa Unión de la capital de Honduras.
Junio, 2019. Óscar Raúl Bonilla Dormes intentó escapar de la justicia viajando hacia Estados Unidos, pero se entregó a las autoridades en México, quienes posteriormente lo deportaron a Honduras, luego de ahorcar, quemar, desmembrar y enterrar a una joven que conoció a través de las redes sociales en Jutiapa, Atlántida.
Octubre, 2021. Gloria Ondina Munguía, una joven madre de 20 años de edad, acudió a una supuesta reunión pactada con un sujeto totalmente desconocido a quien apenas había conocido solo a través de Facebook. Horas después fue hallada muerta, con heridas de arma blanca, y sin rastros de su hijo, quien la acompañaba. El crimen se registró en Olanchito.
Agosto, 2025. Solo hace unos días, una menor de edad de Danlí fue violada por un hombre con el que comenzó una "amistad por Facebook", hace aproximadamente dos años. De acuerdo a la menor de tan solo 14 años de edad, la relación inició con conversaciones en línea, en las que intercambiaron mensajes y posteriormente números de teléfono. Desde entonces, mantuvieron contacto por WhatsApp, lo que facilitó el acercamiento entre ambos hasta que la convenció de salir juntos y ahí aprovechó para abusar de ella.
Agosto, 2025. Este martes se conoció que dos menores de edad fueron reportadas como desaparecidas luego de que fueron a encontrarse en un centro comercial con un joven que conocieron a través de TikTok, y desde entonces no se sabe nada de ellas.
Las dos menores, Suany Sánchez, de 13 años, y Maryuri Mejía Marín, de 15 años, se encuentran desaparecidas desde el pasado miércoles 6 de agosto en San Pedro Sula.