  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales

Aunque las redes sociales se innovan y surgen nuevas, el peligro sigue siendo el mismo en donde una amistad o relación amorosa que inicia a través del ciberespacio termina en tragedia

  • 12 de agosto de 2025 a las 16:39
Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
1 de 12

El auge de nuevas redes sociales no elimina el riesgo de que amistades o romances iniciados en línea terminen en tragedia. Solo en agosto se ha registrado en Honduras el caso de una menor de 14 años que fue violada por alguien a quien conoció en redes sociales y hoy se reportó la desaparición de dos menores de 13 y 15 años en San Pedro Sula tras ir a reunirse con alguien que conocieron en Tiktok.

Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
2 de 12

Junio, 2012. En otro caso, en Tegucigalpa, una jovencita fue raptada por un "amigo" que conoció también en las redes sociales. La menor de 16 años desapareció sin dejar rastro.
Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
3 de 12

Agosto, 2016. Reynaldo Castillo Hernández (37, izquierda) aparecía como Joseph Hernández en Facebook, para engañar a las menores de edad con su atractiva apariencia. Les prometía que las llevaría a Estados Unidos. Después de la primera cita, el hombre no las dejaba regresar a sus casas.
Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
4 de 12

Diciembre, 2016. Eduar Hernández Alvarado, desapareció durante tres meses tras ir a una cita con una chica que conoció en Facebook. Sus hermanos lo buscaron desesperadamente, hasta el día que fue encontrado sin vida. Su osamenta hallada en el sector de Zarabanda de Santa Lucía.
Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
5 de 12

Junio, 2017. Dos amigas, Maryori Suyapa Euceda (20) y Bessy Lorena Flores, fueron encontradas muertas y en un avanzado estado de putrefacción a orillas de un río en Tegucigalpa, después de pactar una cita con un desconocido mediante la red social.
Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
6 de 12

Las jóvenes quedaron de verse en un centro comercial, pero nunca regresaron a casa y a pesar de que su familia las intentó localizar, su celular estaba apagado y los mensajes que les dejaron a través de la red social, donde probablemente conoció a su verdugo, no fueron respondidos.
Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
7 de 12

Los cadáveres de las féminas fueron encontrados en la quebrada de la colonia Villa Unión de la capital de Honduras.
Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
8 de 12

Junio, 2019. Óscar Raúl Bonilla Dormes intentó escapar de la justicia viajando hacia Estados Unidos, pero se entregó a las autoridades en México, quienes posteriormente lo deportaron a Honduras, luego de ahorcar, quemar, desmembrar y enterrar a una joven que conoció a través de las redes sociales en Jutiapa, Atlántida.

Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
9 de 12

Octubre, 2021. Gloria Ondina Munguía, una joven madre de 20 años de edad, acudió a una supuesta reunión pactada con un sujeto totalmente desconocido a quien apenas había conocido solo a través de Facebook. Horas después fue hallada muerta, con heridas de arma blanca, y sin rastros de su hijo, quien la acompañaba. El crimen se registró en Olanchito.
Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
10 de 12

Agosto, 2025. Solo hace unos días, una menor de edad de Danlí fue violada por un hombre con el que comenzó una "amistad por Facebook", hace aproximadamente dos años. De acuerdo a la menor de tan solo 14 años de edad, la relación inició con conversaciones en línea, en las que intercambiaron mensajes y posteriormente números de teléfono. Desde entonces, mantuvieron contacto por WhatsApp, lo que facilitó el acercamiento entre ambos hasta que la convenció de salir juntos y ahí aprovechó para abusar de ella.

Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
11 de 12

Agosto, 2025. Este martes se conoció que dos menores de edad fueron reportadas como desaparecidas luego de que fueron a encontrarse en un centro comercial con un joven que conocieron a través de TikTok, y desde entonces no se sabe nada de ellas.
Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales
12 de 12

Las dos menores, Suany Sánchez, de 13 años, y Maryuri Mejía Marín, de 15 años, se encuentran desaparecidas desde el pasado miércoles 6 de agosto en San Pedro Sula.
Cargar más fotos