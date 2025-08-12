Antes Facebook, hoy es Tiktok: criminales acechan a jóvenes en redes sociales

Agosto, 2025. Solo hace unos días, una menor de edad de Danlí fue violada por un hombre con el que comenzó una "amistad por Facebook", hace aproximadamente dos años. De acuerdo a la menor de tan solo 14 años de edad, la relación inició con conversaciones en línea, en las que intercambiaron mensajes y posteriormente números de teléfono. Desde entonces, mantuvieron contacto por WhatsApp, lo que facilitó el acercamiento entre ambos hasta que la convenció de salir juntos y ahí aprovechó para abusar de ella.