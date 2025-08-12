William y Olman: revelan quiénes eran los jóvenes encostalados bajo una cama en una cuartería

Luego de que las autoridades atendieran una denuncia por agresión en una cuartería ubicada en el barrio Santa Marta de Siguatepeque, Comayagua, se encontraron con una dantesca escena.
Bajo una cama había dos cuerpos sin vida: uno dentro de un saco y el otro envuelto en sábanas.
Tras el hallazgo, los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa, donde finalmente fueron identificados como William Jahir Díaz Jiménez y Olman Adalberto Lara Castellanos.
William tenía 14 años y Olman 15. Sus familiares aseguran que eran jóvenes sanos y que no se metían con nadie.
El doble crimen se registró el pasado lunes 11 de agosto. Según la Policía, al levantar la cama encontraron los cuerpos envueltos y con rastros de sangre.
Por este hecho, la Policía Nacional arrestó a tres personas: dos hombres mayores de edad y una joven menor de edad.
Inicialmente, los cadáveres ingresaron como desconocidos a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa.
Alrededor de las 11 de la noche del mismo lunes, Medicina Forense recibió los cuerpos y les practicó la autopsia. Fueron identificados mediante huellas dactilares y odontograma.
Las autoridades no detallaron el estado en el que fueron encontrados, pero ambos fueron entregados a sus familias en ataúdes para su sepultura.
Los familiares de los jóvenes de 14 y 15 años, tampoco detallaron cuánto tiempo llevaban desaparecidos.