William y Olman: revelan quiénes eran los jóvenes encostalados bajo una cama en una cuartería

A dos adolescentes de 14 y 15 años pertenecían los cuerpos hallados encostalados bajo una cama en una cuartería en Siguatepeque. ¿Quiénes eran?

  • 12 de agosto de 2025 a las 12:28
Luego de que las autoridades atendieran una denuncia por agresión en una cuartería ubicada en el barrio Santa Marta de Siguatepeque, Comayagua, se encontraron con una dantesca escena.

 Foto: Cortesía
Bajo una cama había dos cuerpos sin vida: uno dentro de un saco y el otro envuelto en sábanas.

 Foto: Cortesía
Tras el hallazgo, los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa, donde finalmente fueron identificados como William Jahir Díaz Jiménez y Olman Adalberto Lara Castellanos.

 Foto: Cortesía
William tenía 14 años y Olman 15. Sus familiares aseguran que eran jóvenes sanos y que no se metían con nadie.

 Foto: Cortesía
El doble crimen se registró el pasado lunes 11 de agosto. Según la Policía, al levantar la cama encontraron los cuerpos envueltos y con rastros de sangre.

 Foto: Cortesía
Por este hecho, la Policía Nacional arrestó a tres personas: dos hombres mayores de edad y una joven menor de edad.

 Foto: Cortesía
Inicialmente, los cadáveres ingresaron como desconocidos a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía
Alrededor de las 11 de la noche del mismo lunes, Medicina Forense recibió los cuerpos y les practicó la autopsia. Fueron identificados mediante huellas dactilares y odontograma.

 Foto: Cortesía
Las autoridades no detallaron el estado en el que fueron encontrados, pero ambos fueron entregados a sus familias en ataúdes para su sepultura.

 Foto: Cortesía
Los familiares de los jóvenes de 14 y 15 años, tampoco detallaron cuánto tiempo llevaban desaparecidos.

Foto: Cortesía
