Capturan a tres supuestos cabecillas de la Pandilla 18 en El Pedregal

Tegucigalpa, Honduras.- Tres supuestos cabecillas de la Pandilla 18, señalados de sembrar el terror entre comerciantes y vecinos de la colonia Lomas de El Cortijo y el bulevar Fuerzas Armadas, fueron capturados por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). Los capturados son Alex Fernando Meza Almendárez, de 29 años de edad, alias “Little Mago”, Carlos Alberto Sánchez Rico, de 26 años, apodado “Panda” y Génesis Victoria Matamoros Aguilar, de 18 años, conocida también con el mote de “La Colocha”. De acuerdo con las investigaciones policiales, los detenidos exigían pagos extorsivos a comerciantes y residentes de esas zonas de la capital, manifestándoles amenazas a muerte si no se les hacían efectivos los pagos que solcitaban a cambio de su tranquilidad.

Al tener la información necesaria sobre los obejtivos a capturar, equipos de la Dipampco y de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-3) montaron un operativo en la colonia Lomas de El Cortijo, en el sector de El Pedregal, logrando la detención de los tres presuntos pandilleros.

Antecedentes criminales

Según los registros policiales, Meza Almendárez, cuenta con antecedentes delictivos, ya que fue detenido en marzo de 2020, por los delitos de extorsión y tráfico de drogas; por los que fue condenado a purgar una pena de cinco años y ocho meses de prisión. Por su parte, Sánchez Rico, fue capturado en agosto de 2021, por el delito de extorsión, y guardó prisión por más de cuatro años. Durante el operativo, los agentes les decomisaron dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro de extorsión, además, tres teléfonos celulares, los que serán sometidos a análisis, para fortalecer las investigaciones por los delitos que se les llegase a acusar.