Capturan a tres peligrosos miembros de la pandilla 18 mientras cobraban extorsión

Tegucigalpa, Honduras.- Tres integrantes de la Pandilla Barrio 18 fueron capturados cuando cobraban extorsión en la colonia Monterrey de Comayagüela. Además, están siendo investigados por su posible implicación en varios homicidios. Manuel de Jesús Vallecillo Sierra, de 33 años, alias “Parlantillo”, es uno de los capturados en la operación ejecutada por equipos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). Es señalado como uno de los coordinadores de la estructura criminal en esa colonia. Según las autoridades, Vallecillo podría estar vinculado a hechos de violencia de alto impacto, incluidos homicidios múltiples. Además, se capturó a Karen Leticia Valladares Banegas, de 36 años de edad, alias “La China”, señalada por los investigadores como la encargada de coordinar y administrar la recaudación del dinero producto de extorsiones en unas doce colonias de la capital.

El tercer capturado fue identificado como Henry Vásquez Gómez de 30 años de edad, alias "El Choluteca", quien se desempeñaba como cobrador de extorsión en diferentes puntos de la ciudad, desplazándose entre zonas estratégicas para intimidar a las víctimas en nombre de la pandilla 18. De acuerdo a las investigaciones, los pandilleros realizaban las actividades ilícitas en las colonias Monterrey, Alemán, La Vega, Calpules, La Peña, El Pedregal, Lomas del Cortijo, así como la zona comprendida entre La Laguna, Alemania, Las Pavas, Villa Unión, Villafranca, Villa Cristina, Buenas Nuevas y El Lolo, entre otras. De acuerdo a las investigaciones realizadas por los equipos policiales, los capturados mantenían bajo amenaza constante a pequeños comerciantes, emprendedores y transportistas, a quienes exigían pagos semanales a cambio de "protección", bajo advertencias de muerte.